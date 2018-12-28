觸目驚心的一張圖：大幅反彈之後 現在美股走的宛如2008年再現！

本月 19 日聯準會如期升息，雖然下調了明年預期升息次數，但美股仍在聯儲主席鮑威爾堅持縮表計劃的表態後掉頭大跌。

野村董事總經理、全球市場業務的跨資產策略師 Charlie McElligott 在上周四報告中指出，由於聯準會的雙重去寬鬆舉措，以及不明辨形勢的利率預期點陣圖，一場被市場視為「政策失誤」、美國處於「周期末端」的反應被重新引發，市場在為增長感到恐慌。

McElligott 對比了今年 9 月 20 日以來的最大拋售和 1929 年的股市行情，發現當前的市場環境和 2007/08 年拋售期有很高的相關性。

9 月 20 日至今（本月 19 日、上周三）的標普 500 累計回報現在看來和 2007 年 10 月 9 日到 2008 年 10 月 3 日標普的回報走勢驚人地相似。

美東時間 12 月 27 日周四，McElligott 分享了以下更新後圖表，對比了標普從今年 9 月 20 日高位至本周三與 2007 到 08 年 10 月的回報走勢。

金融部落格 Zerohedge 評論稱，如果標普真像十年前那樣下跌，那麼應該會跌到 1500 點左右。1500 點意味著，在本周三創九年半最大單日漲幅、周四創八年最大盤中逆轉連續收漲後，標普會在此基礎上跌去 39.7% 以上。

McElligott 估計，高明的交易者會因為聯準會的「鷹派巔峰」而尋求迅速做多美元指數，但此後會拋售，因為預計聯準會官員明年 1 月會重回鴿派。同時，美元拋售和短端利率曲線倒掛正在說明，美國增長預期顯然惡化，衰退自我實現的風險在增加。

對多頭來說，好消息是，既然聯準會預計放緩升息，那麼就已經為下一輪寬鬆周期播下了種子。因為 McElligott 指出，過去五輪聯準會寬鬆周期中，唯一一個每次在寬鬆周期啟動前倒掛的曲線是歐洲美元 2 個月和 6 個月利差，在聯準會會議前那個周末，這個曲線倒掛了。

而壞消息是，如果聯準會隨著經濟亦步亦趨，而美國經濟相對金融市場仍然強勁得多，在很多方面還不受全球其他地區的麻煩影響，那麼明年夏季聯準會就可能升息，因為聯準會主席鮑威爾並不是特別擔心股市下跌。



市場認為聯準會表現得不夠鴿派，在鮑威爾明確未計劃調整縮表步調後，早盤曾漲超 300 點的道指一度跌去 500 點，此前漲超 1% 的標普和納指收盤盤中均跌超 2%。2 年期和 10 年期美債殖利率分別創近四個月和逾八個月新低，利差由聯準會公布決議前的 16 個基點收窄到 13 個基點。



並非所有主流分析師都認為聯儲是鷹派升息，聯儲的聲明口吻有所軟化。

真正引發股市和債市異動的原因，可能無關「鴿鷹」，而是鮑威爾透露出「深深的不確定性」。例如他承認，2.5% 的現有政策區間上限已經觸及中性利率的預期區間下限，但也強調沒有人知道具體的中性利率應該在哪裡；他一再強調「政策並非出於預設模式，要聽數據對我們說什麼」，但也表明對升息的路徑和目的地更加不確定，因此「明年八次 FOMC 都有可能採取行動」。