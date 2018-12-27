〈每日外資外匯觀點〉美股強彈注強心針 救了美元兌日圓連八跌

週三 (26 日) 美國白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 出面喊話，表示聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 和財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的工作「百分之百安全」，一解此前市場傳言川普打算開除鮑爾與梅努欽之傳聞。

週三 (26 日) 市場對美國聯準會主席鮑爾職位不保的疑慮大降，避險情緒大幅降溫，美股三大指數創下 2009 年三月以來單日最大漲幅，美債殖利率同步大漲，美元指數再度收復 97 整數關卡。

美元指數日 K 線圖。(j 來源：新浪財經)

儘管美國政府部分停擺進入第六天，但市場已大致消化此一利空；加上美國聯統川普釋出對聯準會主席鮑爾的信心，使得避險情緒降溫，避險貨幣日圓下跌，美元兌日圓上漲 1%，一度來到 111.37，突破 200 日均線 110.98， 中止連八跌，並創下 7 月 11 日以來最大漲幅。

美元兌日圓日 K 線圖。(j 來源：新浪財經)

FXStreet 發布報告指出，美元大漲使得市場避險需求降溫，日圓漲勢大為受挫，美元兌日圓單日反彈逾百點，一度突破 111.30 壓力區。

另一方面，美債殖利率急升也為美元提供支撐，10 年期和 2 年期美債殖利率單日漲幅逾 2%，提振美元指數重返 97 大關之上。

FXStreet 資深分析師 Joseph Trevisani 表示，美股大漲顯示美國總統川普無法如願辭退鮑威爾，同時美國經濟成長率 3% 的增速，應該也不致讓市場進入熊市。

摩根大通則表示，以往表現出眾的美國經濟將逐漸失去成長動能，美元所受的支撐減弱，明年初歐元兌美元很可能會觸底反彈，並啟動升勢。

新加坡銀行匯市分析師 Sim Moh Siong 也看衰美元將繼續走疲，因為美國經濟成長放緩和政治爭端對美元不利，而在全球避險情緒升溫下，最大受益者將是日圓。