〈每日外資外匯觀點〉 避險情緒一發不可收拾 美元兌日圓100保衛戰

歐美市場因聖誕假期交投清淡，周二日股崩跌、美國公殖利率低迷，避險情緒擴散，美元兌日圓交易波動劇烈一度跌破 100 關卡，為 4 個月來首見。

美國政府部分關門使得市場對美國經濟影響的擔憂加劇，布朗兄弟哈里曼 (BBH) 外匯貨幣策略全球負責人 Win Thin 表示指出，由於受到市場對美國決策者失去信心的影響，美元指數持續承受壓力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美股拋售潮未歇， 日圓在避險情緒擴散下走強，美元兌日圓已連續七個交易日下跌，目前在 110 附近震盪，市場傳出，美元兌日圓在 110 下檔掛有大量停損單，若持續跌破 110，下檔看周線支撐 109.64。

Monex Securities 首席策略分析師 Takashi Hiroki 指出，美元兌日圓這波跌勢幾乎完全是由美國市場情勢發展所觸發。

西太平洋銀行則仍看多美元兌日圓，但短期內中美貿易緊張局勢持續，在追求風險低迷下，短期難以重返 112。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林首席日本外匯股票策略師 Shusuke Yamada 則明確看好美元兌日圓，認為日本央行的前瞻指引暗示寬鬆政策將持續很長時間，預期今年美元兌日圓可能升至 115。

從 FXStreet 網站的技術分析來看，美元兌日圓近期先看 110 能否守穩，上升壓力目前位於 111.85，若突破則上看 112.00，甚至進一步挑戰 112.80。