紐約匯市—美股波動大 風險胃口縮小 美元走跌 避險貨幣漲

週四 (27 日) 交易，在經歷股市歷史性大漲後一日，市場風險胃口再次明顯縮減，美元走跌，幾乎抹去了節禮日的漲幅，而避險貨幣走強。

道指週四尾盤拉高，抹去稍早交易時間近 600 點的下跌。

美股週四震盪，道指開盤走跌，一度跌約 600 點，但尾盤卻拉高反收漲 260 點，S&P 500 和 Nasdaq 指數亦均收漲。

「當然，現在交易量很低，要到下週才會回升，但最近市場關注的領域——美政府關閉，這將推遲一些經濟報告，且川普對 Fed 鮑爾的批評，甚至『緊縮週期可能達到頂峰』，這些事情都不可能很快消失。」Scotiabank 分析師 Shaun Osborne 和 Eric Theoret 在報告中指出。

他們認為，這意味市場不穩定和不明確性將持續下去，同時更廣泛的貿易擔憂、脫歐和美國赤字上升...... 這些隱憂依舊存在，隨時會成為市場擔心的主題。

ICE 美元指數週四再次退縮，下滑 0.5% 至 96.537。根據 FactSet，該指數本週即將收低 0.4%。

受惠風險情緒的轉變，歐元以及一般避險貨幣，如日圓和瑞士法朗，是今日兌美元走勢最強的貨幣。

美元兌日圓週四走跌

歐元兌美元自 1.1353 美元上升至 1.1442 美元。

美元兌日元下跌 0.4% 至 110.85 日圓。

美元兌瑞士法朗下跌 0.8% 至 0.9875 瑞朗。

瑞典克朗兌美元的表現最強，美元兌瑞典克朗下跌 0.9% 至 3 日低點至 9.0156 克朗。

其他方面，由於原油期貨價格走跌，加元一類的商品相關貨幣轉疲弱。