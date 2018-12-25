〈每日外資外匯觀點〉最壞情況...鮑威爾若被炒 美元和美股一起暴跌

美國政府再度陷入部分停擺的狀態，引發市場政治不確定性蔓延，美股周一歷經黯淡耶誕夜暴跌，美國總統川普在推特上攻擊聯準會的火力升級，稱「美國經濟唯一的問題就是聯準會」，美元無力回攻 97，周二亞洲盤拉回到 96.5 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

對於川普多次抨擊聯準會，Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，市場已經對川普發出的噪音和推文不再敏感，但如果川普真的炒了聯準會主席鮑威爾，金融市場將出現強烈的負面反應，因為這傳遞出向來獨立的聯準會不再獨立，甚至無法和政治不沾黏。

Fort Washington 投資顧問首席經濟學家 Nick Sargen 也認為，如果鮑威爾被解雇，市場將會「大爆炸」，美元將連同股市一起暴跌。

外匯機構 Exchangerates 的報告指出，近期美元除了因美國政府部分停擺受挫外，美國經濟成長似乎也正在放緩，同時聯準會升息步伐可能調整，都是美元 2019 年需要面對的問題。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師同樣看衰美元 2019 年的表現，美債殖利率在今年底前呈現跌勢，透露出美國經濟增速像全球其他地區一樣開始趨緩，預期投資人將撤出美國資產市場。

此外，ING 更推測，川普政府因政策而造成更加龐大的美國赤字，為了提供資金，2019 年可能會更積極打壓美元，預期美元將出現熊市。

摩根士丹利指出，目前日本的投資人並未充分開啟投資美國資產的風險對沖，這使得美元兌日元下跌的幅度恐將多於投資人預期。