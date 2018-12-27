知名創投人Munster：蘋果明年將為「尖牙股」中表現最出色的

《彭博社》報導，創投 Loup Ventures 的共同創辦人兼管理合夥人 Gene Munster 預測，蘋果將會是明年「尖牙股」(FAANG) 中表現最出色的。Munster 為蘋果知名多頭人士，關注該公司表現已超過 10 年。

尖牙股包含臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、Alphabet (GOOG-US) 與蘋果 (AAPL-US)。

蘋果致力於轉型成為以服務為導向的公司，因此決定在未來財報中，不再公布旗下硬體產品的銷售數量，包含 iPhone、iPad 和 Mac 在內。Munster 指出，投資者將漸漸的理解，不需要每一季都太過關注硬體銷售數量，而是應該把重點放在蘋果的營收和盈利增長。

Munster 在 12 月中旬時曾發布預測指出，他看好蘋果轉型成服務類型公司的未來表現，認為該公司股價有望在三年內達 350 美元，26 日收盤價格為每股 157.17 美元。

蘋果股價日線走勢圖

除此之外，Munster 認為，在美國升級網路的過程，蘋果公司也將受益，最快將在 2020 年完成網路升級。

隨著 2018 年即將邁入尾聲，蘋果為大型互聯網和科技股中表現第 2 差的公司，並將市值最高的王位拱手讓給微軟 (MSFT-US)，臉書表現為最差的。截至 26 日，蘋果今年股價下跌約 8.6%，臉書股價重挫 26%，同一時間，Netflix 漲幅高於 30%，Alphabet 的股價下跌約 2%。



另一方面，Munster 指出，蘋果在保護消費者數據方面的成功，也將有助於該公司在 2019 年的表現，他預測美國國會議員將透過數據隱私監管的相關法規。

在串流媒體競爭方面，Munster 估計將在 2019 年花費 14 億美元用於原創電視內容，並於明年下旬推出串流媒體服務。