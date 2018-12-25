向庫克提聖誕願望單 分析師：這10件事情可挽救蘋果股價

鉅亨網編譯許家華 2018年12月25號7點11分

雖然近幾個月蘋果 (AAPL-US) 股價像自由落體般下墜，但券商 Wedbush Securities 仍相信來年蘋果還有很多事可以導正股價。

該券商分析師 Daniel Ives 重申蘋果股價評級為「優於大盤」，12 個月的目標價是 275 美元，主張 iPhone 生態系統和服務業之價值。

他在週一 (24 日) 的報告提到，「我們鼓勵投資者在接下來的幾年間，重視核心 iPhone 經銷商和黃金珠寶服務業，而不是聽一堆熊市說法，增加心理壓力，這是近期股市的主宰力道。」

蘋果週一股價下跌 2.59% 至 146.83 美元，自 10 月底以來，蘋果股價已經跌約 30%，因為市場擔憂今年秋季新推出的 iPhone 需求疲弱。

蘋果近期股價走勢

以下是 Ives 為蘋果投資者列出來的 2019 十大願望清單：

1. 2019 財年 iPhone 單位出貨量在 2 億支以上。

根據 FactSet，目前 2019 財年 iPhone 單位出貨量的估計共識是 2.12 億支。

2. 中國消費者 2019 財年換機升級量達 3000 萬支

3. 一勞永逸地解決與高通之間的專利紛爭

4. 服務業務成長軌跡達 2019 財年營收 450 億美元。

5. 服務業務更加透明話與更多衡量指標。

6. 庫克最後終於做了一次有意義的收購。

Ives 推測蘋果可能買下一家大型的內容公司或者電影製片廠。

7. 宣布加速執行庫藏股計畫

8. 調降某些 OLED 機種的售價至約莫 600 美元 (目前基本價位在 750 美元。)

9. 2019 年初解決中國貿易戰，且沒有衝擊到旗艦 Foxconn 代工廠。」

10. 宣布與特斯拉 (TSLA-US) 建立策略合作關係。