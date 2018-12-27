Acer 獲 FDA「優先審查」 有望快速通關血管EDS藥物

美國食品藥物管理局 FDA 週三 (26 日) 在接受 Acer (ACER-US) 的治療結締組織疾病藥物的申請後，其股價大幅上漲 11.30% 至 18.42 美元。

今天美股大漲，其他生物科技股在連續 8 個交易日下跌後，股價均上漲約 5.5%。

Acer 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，FDA 計劃於 2019 年 6 月 25 日優先審查 Acer 的藥物。優先審查允許 FDA 在 6 個月內，而非典型的 10 個月檢視該藥物。優先審查是 FDA 授予的一項業務流程，旨在加速藥物審查過程的這些藥物可提供顯著的治療改善，或在沒有令人滿意的替代療法情況下提供治療。

名為 Edsivo 的藥物可治療患有第 3 類膠原蛋白 (COL3A1) 基因突變的血管 Ehlers-Danlos 症狀 (EDS)。

Acer 醫療長 William Andrews 在一份聲明中表示，「接受我們 Edsivo 的 (申請) 是我們幫助患有 (血管 Ehlers-Danlos 症狀) 患者的重要一步，他們患有一種毀滅性疾病，而目前也尚未有批准的治療」。

EDS 為一種遺傳性結締組織疾病。Acer 在新聞發布上說道，患者有危及生命的心臟動脈夾層和破裂。破裂也可發生在腸子和子宮中。據了解，EDS 患者平均壽命為 51 歲。Acer 預計，美國 45000 人中有多於 1 人患有 vEDS (為 EDS 最嚴重的情況)。

Edsivo 將治療那些產生膠原蛋白基因突變的患者。膠原蛋白是體內有助於連接組織的關鍵蛋白質。目前尚無批准用於治療 EDS 的療法。

同時，Acer 也已準備好在美國將此商業化。執行長 Chris Schelling 提道，「我們正努力推進和擴大我們的藥物管道，目標是在未來幾年內為患有嚴重罕見疾病的患者提供多種產品」。