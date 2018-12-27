蘋果日漲7% 5年來最大！售價策略轉向 XR專攻Android用戶

美國消費者情報研究組織 Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) 調查發現，蘋果最新推出的幾款 iPhone 比過去幾年更吸引 Android 用戶跳槽。

先前蘋果一些重要供應商下修預測，以及蘋果在上回財報法說會上宣布日後不再公布 iPhone 單位銷售量..... 種種跡象顯示，iPhone XS、XS Max 和 XR 整體需求相較疲弱。然而，此調查結果卻令人意外。

調查發現，在 XR 發售後的 30 天內，約有 16%iPhone 用戶是從 Android 手機用戶跳槽過來的，但以 2017 年 9 月發行的 iPhone 8 和 8s 相比，當時推出後同樣 30 天內，卻只有 12%iPhone 用戶是從 Android 手機用戶跳槽過來的，而同年 11 月 X 開賣後 30 天內，該數據僅有 11%。

CIRP 共同創辦人兼合夥人 Mike Levin 在新聞發表時聲明，「iPhone XR 似乎比較吸引現行的 Android 使用者，當然，蘋果不會明白講述其發行策略，但根據定價和功能，我們可推斷蘋果將 XR 定位成吸引 Android 手機用戶的武器。」

CIRP 報告發現，美國近 1/3 iPhone 買家搶購其最便宜的新機種 XR (749 美元起)。今年 10 月 XR 開賣後的 30 天內，整體 iPhone 在美銷售量中，XR 占比達 32%，而 XS 和 XS Max 合併占比 35%。

蘋果產品行銷副總裁 Greg Joswiak 上個月受訪時表示，XR「自從開賣以來，就一直是我們每一天最熱門的 iPhone 機種。」

但 CIRP 也承認，由於今年蘋果政策轉向，推出更加便宜的機種，因此今年 XR 開賣後首月銷售表現與前幾代相比，其結果較不準確。

蘋果股價

美股週三 (26 日) 大漲，收復聖誕節前一日的失土，蘋果 (AAPL-US) 也飆漲 7.04%，收盤價 157.27 美元，根據道瓊市場數據，這是蘋果近 5 年來(自 2014 年 4 月 24 日以降) 最大單日漲幅。

蘋果股價上漲，讓道指增加 70 多點，道指週三狂漲 1086 點，創下史上最大單日上漲程度。

然而，雖然週三漲勢令人興奮，但蘋果今年迄今仍有 7.1% 跌幅，且較 10 月觸及的史上高點記錄仍下滑了 32.3%，市值依舊落後微軟 (MSFT-US)。

按週三收盤價計算，蘋果市值 7458 億美元，微軟則為 7721 億美元，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 價值 7258 億美元，亞馬遜 (AMZN-US) 則為 7192 億美元。