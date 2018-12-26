〈機構報告〉IDC：2020年中國物聯網支出全球第二 車聯網將迎高速增長

週三 (26 日) 調研機構 IDC 發表最新研報，估計至 2022 年，中國物聯網市場支出將達到 2552.3 億美元，佔全球同期總支出的 24.3%，僅次於美國的 25.2%，高居全球第二。

其中硬體設備仍然是中國物聯網市場的最大支出，但是服務支出的增長仍在背後急起直追，IDC 預計至 2021 年止，中國物聯網的服務支出將超過硬體支出，成為物聯網市場第一大支出，而服務支出的增長主要來自於：

物聯網維護服務、 軟體客製化開發等持續增加。

製造業仍然是中國市場大宗：

據 IDC 通過對 20 個行業的追蹤研究，IDC 認為，製造業的升級轉型，仍舊是決定中國物聯網市場發展的最關鍵因素。

IDC 強調，物聯網不僅是智能製造的關鍵技術，也是製造業實現數位轉型的重要途徑，因借助物聯網技術實現產品數據的高效採集及整合分析，企業可以為產品提供遠程故障診斷、預測性維運等增值服務。

再透過大數據價值的深度挖掘，來實現數據變現的新營收模式，使得傳統製造業自產品製造商，轉型為綜合服務提供商，估計在政府產業升級政策和企業數位化轉型浪潮的推動下，中國製造業物聯網支出將持續高速增長。

應用場景：生產運行和車聯網

物聯網實現的關鍵在於，通過物聯網技術來解決終端用戶在業務發展中面臨的問題與挑戰，實現真正的商業價值，諸如：降低成本、提升效率、促進產品和服務銷售、創造新的業務模式等。

IDC 認為，只有從具體的應用場景入手，才能保證物聯網項目的可持續性，IDC 將 20 個行業進一步劃分為 59 個應用場景，進行更為細緻的觀察、更有針對性的分析。

IDC 預計，未來五年物聯網主流的應用場景中，製造業的支出將最大，而車聯網等消費者端驅動之市場增長速度將最快。