中華電舉辦IoT大平台創意應用大賽 年底40萬件物聯網裝置目標可達陣

中華電信 (2412) 今(24)日舉辦「2018 IoT 大平台創意應用大賽」，中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，預估今年底 40 萬件物聯網裝置目標應可達陣，甚至超越，看好在教育、產業，以及網路成熟度一起加溫下，IoT 成長至少達雙倍。林榮賜指出，中華電 IoT 大平台於去年底推出，預計今年底 40 萬件物聯網裝置的目標應可達陣，甚至超越，而中華電提供 IoT 大平台，未來不排除會開放商業模式，讓更多資源進來，進一步合作可能性是有的，屆時會在有計費模式出現。



林榮賜表示，看好明年 IoT 的成長至少雙倍，除教育層面外，從產業來講，物聯網是一個很重要領域，各行各業都希望可連上網，並帶動很多垂直產業的應用整合。



至於 5G 和 IoT，林榮賜表示，現在包括交通、電力管理、醫療等應用都已經在走 IoT，5G 具有低遲延、高速、大頻寬應用等三大特性，未來 5G 上路後當然也可讓 IoT 應用更到位。