芮特科技提供全方位天線解決方案

芮特科技股份有限公司 (6514-TW)，生產基地位於中國大陸昆山，全稱為昆山昕芮特電子科技有限公司，公司成立於 2001 年，屬於全方位的設計和製造天線專業廠商；有鑑於網通資訊與新無線應用服務公司之開發設計總部皆設立在台灣，芮特科技於 2016 年底在台灣另成立芮特通訊股份有限公司設立業務與研發團隊，整合兩岸供應鏈，就近服務客戶。

芮特科技開發設計製造的天線佈局包括 5G 應用、4G LTE、能源監測、智慧音箱、工控設備 / POS 機、網通、車載、醫療等戶外與室內天線，客戶群包括歐、美、亞等區域的一線客戶，並協助客戶扮演新創無線智能應用產品的 RF 開發團隊，透過模擬設計、樣機實配、網儀 / 暗房量測等服務方式，確保天線效能，與客戶共創雙贏商機。

如有興趣了解芮特科技所提供天線的設計與服務，請來電或 email 聯繫。芮特通訊股份有限公司地址：基隆市七堵區工建路 1 號業務聯絡人 (1)：黃姵綺 小姐；電話：(02) 2452-5533 ext.102，E-mail：peicci.huang@rt-inc.com；業務聯絡人 (2)：陳絜貞小姐電話：(02) 2452-5533 ext.124，E-mail：Fannie.Chen@rt-inc.com。

昆山昕芮特電子科技有限公司，地址：江蘇省昆山市張浦鎮濱江南路 233 號，電話：+86-512-82606588，Email：sales@rt-inc.com。