京東方AMOLED再下一城 擬在福州投資465億人民幣

12 月 26 日晚間，京東方公告表示計劃在福州投資第 6 代 AMOLED 工廠，此規劃已得到當地政府大力支持。根據公告內容表示，這次新建生產線玻璃基板尺寸為 1500mm×1850mm，產能最終規劃將達 4.8 萬片 / 月，投資總金額不低於人民幣 465 億元。

同時福州市官方將會負責協助該專案取得外部融資銀行的承諾書，金額不低於人民幣 205 億元。同時全力協助加速專案立項、環評、土地取得等各項工作。

此外協議還約定，自該專案投產之日起三年內，福州官方承諾不在福州地區內引進其他 TFT-LCD、AMOLED 的生產商。該項目除享有國家及福建省高新技術企業、自貿區政策等優惠政策外，福州官方還承諾將在土地配套條件、能源供應、人才引進等方面為該項目提供政策性支持。

圖: 信達證券

今年 AMOLED 建廠規劃不斷

今年 3 月，京東方已在重慶總投資人民幣 465 億元，在重慶兩江新區建設重慶第 6 代 AMOLED（柔性）生產線，主要產品定位為 AMOLED 高階手機顯示器及新興行動顯示產品。

此時京東方表示，重慶項目為公司在 AMOLED 領域的又一重大戰略佈局，是實現 AMOLED 顯示器件產業化的一個重要里程碑，符合公司未來的發展規劃。重慶項目投產後將進一步提升公司的整體技術水準。未來全螢幕手機、車用及可折疊筆記本等高附加值產品將相繼量產。

同時透過與成都和綿陽的第 6 代 AMOLED（柔性）生產線的合作分工下，不僅能夠提升公司在中小尺寸高階顯示，特別是柔性 AMOLED 領域的市占率，更有利於提升公司在全球半導體顯示產業的綜合競爭力，鞏固客群，並拓展更大的市場空間及應用領域，對於爭取全球半導體顯示產業主動權。

今年 8 月 2 日，京東方也在投資者互動平臺上表示，公司成都第 6 代柔性 AMOLED 生產線進展良好，綜合良率已超過 70%。而在 LCD 領域方面，因為產業基本已處在市場穩定與飽和狀態，京東方不會在 LCD 領域進行大規模投資，未來將更多關注柔性 OLED 領域。