宇瞻搶進光學檢測方案市場 並獲面板與工業電腦大廠採用

記憶體模組廠宇瞻科技 (8271) 宣布搶進光學檢測市場，推出液晶面板輝度檢測方案，並已獲國內外面板、工業電腦大廠競相採用。宇瞻強調，公司將致力開發符合不同垂直市場需求的物聯光學整合方案，期許成為物聯光學檢測解決方案主要供應商。搭上物聯網熱潮，宇瞻旗下智慧應用部門推出的光學檢測解決方案，針對不同垂直市場，開發其對應的無線物聯系統整合套件 (Solution Ready Package)，而面板輝度檢測方案更具備高客製化優勢，使工廠檢測智慧化一次到位，面板廠可視自身廠房需求，選擇檢測較低的輝度級別、針對閃爍(Flicker) 量測等特殊規格，或是選搭感測端套筒式遮光罩設計，並且搭配多種連接選項：Wi-Fi、GPIO、USB 等。



目前市面上面板與工業電腦大廠的面板光學檢測，為求高精準度，多採用分光式輝度計，以獲得各色光譜資訊及輝度、色度等完整面板資訊，唯其中重要元件分光式光譜儀常因位置不同而受偏振誤差限制。宇瞻利用消偏振專利技術，使準確性相較無消偏振模式大幅提升至少 7%，其偏振誤差值落在 0.03%，加上高規格半波寬解析度與廣域波長範圍，使宇瞻輝度計在量測效能上得以有超凡表現。



宇瞻並宣布將在 2018 智慧顯示與觸控展中，展示「面板光學檢測方案」，其光學檢測技術涵蓋照度、輝度、色度量測，能提供高客製化的光學檢測應用，跨足農業、工業、生活娛樂產業，分別於畜牧光照、車燈檢測、彩妝色號等光學檢測範疇有亮眼實績。