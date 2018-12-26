MIni LED明年貢獻營收 LED族群逆勢發光

佈局 Mini LED 的台廠，多已在今年小量出貨，明年隨著應用逐步發展，將有更多產品相繼亮相，台廠的 Mini LED 產品可望開始挹注營收表現，激勵 LED 族群今 (26) 日逆勢發光，宏齊 (6168-TW) 盤中強攻漲停，晶電 (2448-TW)、光磊 (2340-TW)、東貝 (2499-TW) 大漲超過 3%，榮創 (3437-TW) 漲幅超過 2%，億光 (2393-TW) 也有超過 1% 的漲幅。

觀察今年 8 月底的智慧顯示與觸控展 (Touch Taiwan 2018) 可發現，Mini LED 供應鏈越來越蓬勃發展，從材料、設備、面板到顯示器等，與 Mini LED 扯上關係的越來越多，整個供應鏈都在談 Mini LED，晶電總經理范進雍認為，以目前市場的熱絡程度看來，明年可望會有更多 Mini LED 產品相繼亮相。

晶電今年步入 Mini LED 元年，但整體營收占比不明顯，預期明年上半年需求將起量，下半年可望有更顯著成長，明年整體 Mini LED 占晶電藍光產能達 5 至 10%，且為提供客戶模組解決方案，明年 1 月將拆分 Mini LED 模組業務，獨立成全資子公司元豐新科技，布局系統廠客戶市場商機。

隆達 (3698-TW) Mini LED 產品已於第 3 季開始出貨，目前 Mini LED 出貨以背光與顯示器為主，也應用於 RGB 顯示看板上，目前主要應用包括高階筆電、電競顯示器與車用面板，其中，32 吋 Mini LED 產品已出貨放量，產品應用於電競與高階繪圖顯示器，今年營收占比在 5 % 內，明年營收雖將持續攀升，但估仍難達到 2 位數。

宏齊 Mini LED 產品正持續送樣中，可望於明年第 2 季開始出貨，貢獻營收，主要應用產品包括顯示器與背光等，可望帶動明年重回成長軌道，且全年 Mini LED 營收占比上看 15%。此外，宏齊第 4 季已處分旗下 1 家轉投資公司，將有業外收益可認列，可望帶動全年每股純益上看 1 元。