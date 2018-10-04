切入全球前三大博弈廠 宇瞻赴美國賭城參展 搶占博奕設備記憶體市場

工業級儲存解決方案供應商宇瞻科技 (8271) 於博弈市場耕耘有成，公司宣布，已經成功切入全球前三大博弈設備大廠，也將再次於美國拉斯維加斯的 2018 G2E Global Gaming Expo 中，展出博弈設備儲存方案所需之關鍵產品和技術，以因應新型態的博弈設備規格，積極搶占全球博弈設備記憶體市場。隨著影像技術快速發展，高畫質 4K/8K 曲面 Ultra LCD 博弈設備取代傳統機械式博弈機台，伴隨而來的是炫目歡樂的高畫質影音娛樂效果，而唯有高效能記憶體模組方能流暢播放影音程式。宇瞻推出正工規 3D TLC NAND Gen3x4 系列產品，利用 BiCS3 晶片與 64 層垂直堆疊技術，內建 Over-Provisioning 技術，搭載 PCIe 匯流排和 NVMe 介面，連續讀寫速度高達 3300 / 2600 MB/sec，超低延遲、高頻寬的效能表現，可處理各類高畫質影音效果。



博奕機台屬於高收益娛樂設備，機台內儲存高度機密資料，如：賠率、調校標準、金流數據和會員帳戶等，因此內建的儲存系統絕不容任何差錯和漏洞。宇瞻科技為博弈機台打造最高層級資安防護機制的 TCG Opal 2.0 儲存解決方案，為用戶量身設計不同階層的使用權限，而在各個使用權限下，可作更縝密的操作設定，如：資料讀寫、密碼設定、指令修改等，為所有可能的操作行為設下重重關卡，再搭配 AES 技術，軟硬體雙重防護，為資料安全佈下最嚴密的守護網。



而吃角子老虎類型博弈機台，一旦處在熱門機台或時段，會被重度使用，新資料持續且大量隨機寫入，而 SSD 儲存區的現存資料得配合不斷搬移和寫入，該情境不僅影響讀寫效能，長期下來更嚴重耗損固態硬碟壽命，CoreLife 技術即為突破該瓶頸而生。在連續小資料讀寫情境下，內建 CoreLife 技術的固態硬碟，其讀寫速度比一般固態硬碟快上一倍，寫入抹除次數 (P/E Cycle) 較 MLC 顆粒增加多達 8 倍、較 SLC-lite 多 1.25 倍，CoreLife 技術可提供優越的持續性隨機寫入效能，亦大幅提升產品耐受度和延長產品壽命，是博弈設備的儲存解決方案。

