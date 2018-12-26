茂迪：最壞情況已過去 明年虧損可望大幅下降

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 意識到市況的變化，今年 4 月起採取減量經營策略，進行營運瘦身，財務結構更加健全，也將在年底擺脫長達 8 年的長約，總經理葉正賢表示，「最壞情況已經過去」，明年將加強模組拓展力道，虧損可望大幅降低。且明年上半年可望有處分廠房收益入帳，預期將為獲利帶來可觀貢獻。

由於察覺多晶太陽能產品競爭力開始下降，葉正賢表示，去年 11 月開始縮減不具競爭力的多晶矽晶圓部分產線，今年 4 月在意識到市況更趨保守後，便決定暫停矽晶圓長晶產線，開始採取減量經營策略，接連縮減太陽能電池產能，並持續降低庫存與催收應收帳款。

在先進行營運瘦身後，茂迪第 3 季現金部位約近 70 億元，截至 11 月底為止，淨負債遠低於 15 億元，應收帳款與存貨金額也大幅下降，現金回流後，財務結構更加健全，且下一步為活化閒置資產，董事會 10 月已通過處分六廠廠房，可望於 12 月交割完成。除台灣廠外，明年也將處分中國昆山廠，明年上半年就可望入帳，預期將為獲利帶來可觀貢獻。

目前茂迪太陽能電池總產能已由原先的自 3.7GW(十億瓦)，大幅降至 1.4GW，在台灣的產能共 300MW(百萬瓦)，徐州廠產能 300MW，馬鞍山廠產能 800MW。模組方面，在台灣與中國的模組產能共 450MW。去年茂迪電池與模組產能各占約 9 成與 1 成，明年產能可能調整至比重各半。

葉正賢表示，在中國的模組產能已不敷使用，開始向外發包，台灣模組產能利用率也持續提升，未來將擴大出海口，可能拓展至日本、韓國與歐洲等太陽能模組市場，加強拓展力道。雖然第 4 季可能仍有資產減損待提列，但也將在年底擺脫長達 8 年的長約，「最壞情況已經過去」，明年虧損可望大幅降低。

展望明年，葉正賢表示，明年市場展望將較今年佳，歐洲市場裝置需求可能從今年的約 10GW 提升至 15-17GW；中國到 2022 年前，每年維持 40-45GW 的安裝量基調應不會改變；美國市場需求也看好，預期明年全球需求量可能重回 100GW 以上規模。