台經院公布 11月三大營業氣候測驗點齊降 製造業下滑2.44點

根據台經院調查結果，2018 年 11 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業與服務業同為連續四個月下滑，營建業則由上揚轉為下滑。在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 11 月問卷結果顯示，認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 10.3%，較上月 21.1% 減少 10.8 個百分點，認為 11 月景氣為「壞」的比率則為 47.0%，較上月 37.1% 增加 9.9 個百分點，其中又以化學工業、紡織業、金屬製品、非金屬礦物及電子機械業對當月景氣看壞比例最高，鋼鐵與機械產業則多以持平看待；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 7.0% 增加 9.5 個百分點至當月的 16.5%，看壞比率由上月的 39.6% 減少 15.5 個百分點至當月的 24.1%，多數產業以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經台經院模型試算後，2018 年 11 月製造業營業氣候測驗點為 86.01 點，較上月修正後之 88.45 點下滑 2.44 點。



在服務業調查部分，對當 (11) 月景氣看好比例較高者為證券業與保險業，零售業則相對看壞，其餘產業則多以普通看待；在未來半年看法的部分，以零售業與證券業看好比例較高。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後， 2018 年 11 月服務業營業氣候測驗點為 90.66 點，較上月修正後之 92.19 點減少 1.53 點。



在營造業方面，雖適逢地方選舉，主辦機關辦理驗收時程遲緩，所幸在房建開發的相關工程表現仍是穩健，故 2018 年 11 月營造業景氣持平視之。未來半年營造業景氣看壞比例明顯增加，主要係部分縣市政府不排除重新檢視各計畫的適正性，導致部分項目之預定招標作業、開工時程恐有延後所致。



而不動產業方面，2018 年 11 月六都建物買賣移轉件數月增率為 - 2.8%，主要是受到九合一選舉的影響，使得房市買氣表現不盡理想。未來半年方面，儘管台商回台投資、資金特赦條款均可視為對特定房產項目的利多，但有鑑於短期內國內房市所面臨的供給壓力仍未減，甚至部分建案價格轉硬，亦或調漲價格，故未來半年不動產業者認為景氣持平的比重仍過半。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 11 月營業氣候測驗點為 92.94 點，較 10 月之 97.19 點下跌 4.25 點。



台經院表示，近期國際經濟情勢，主要國家經濟表現不一，美國持續擴張、歐洲復甦力道疲弱、中國經濟成長面臨壓力，日本則受到天災頻傳及民間支出疲弱而出現經濟萎縮，顯示景氣擴張趨勢已逐漸趨緩。再者，主要國家股市自第四季起波動加劇，至今仍未見停歇，令全球金融市場恐慌情緒高漲。此外，12 月國際油價已跌破 50 美元，若油價再次出現崩盤，將對新興市場及開發中國家出口表現產生不利影響。最後，由於美中貿易逆差仍大，貿易戰可能轉變為匯率戰、智財戰、WTO 角力、企業制裁等非關稅手段，增添全球經濟前景的不確定性。



在國內方面，受到國際品牌手機零組件備貨已進尾聲，半導體進入庫存調整階段，且美中貿易爭端未解，使得廠商需求降溫，拖累晶圓代工、DRAM、封測及面板等廠商營收表現，加以國際油價與原物料價格大幅下滑，令原物料相關廠商對於當月景氣看法多為持平與看壞，加以國內外預測機構皆認為明年經濟表現略遜於今年，成長動能有限，使得製造業對於未來半年景氣看法持平的廠商比重將近 6 成。



服務業方面儘管有電商雙 11 購物節加持，然實體零售通路難攖其鋒，且週年慶活動已進入尾聲，加上蘋果新機與汽車銷售狀況不如預期，拖累零售業者對於 11 月景氣看法；營建業方面受到地方選舉干擾，令房市買氣降溫，加上部分縣市政府不排除重新檢視各計畫的適正性，故預定招標作業、開工時程恐有延後，使得營建業對於 11 月與未來半年景氣看法持平的廠商比重仍過半。

