〈房產〉台經院：房市進入盤整期已確立 有待市場適應後回復供需健康

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-25 14:17

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 2 月營業氣候測驗點調查為 102.46 點，較 1 月轉為上揚 0.48 點，不過，台經院示警，「短期內不動產市況進入盤整期相當確立」，不動產市場景氣仍以保守視之，仍有待一段時間後，供需才能逐步調整至較健康的階段。

台經院指出，雖我國各民生交通工程進度多數如期推進，但受房市景氣降溫影響，加上營建成本壓力增加，2 月整體營造業景氣僅以持平視之。

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展望未來，由於國光石化科技、台灣中油陸續釋出「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程」、「洲際接收站 LNG 儲槽興建統包工程」等天然氣機組更新工程，又捷運汐東線主體工程即將於 3 月開工，有利於國內大型統包工程業者的營運，預估未來半年營造業景氣將好轉。

而不動產業方面，2 月六都建物買賣移轉件數月增 9.5%，主要是反映 1 月有農曆春節連假因素，2 月逐步恢復正常。

但有鑑於銀行端對房貸資金態度仍謹慎，且房市政策未鬆綁，導致購屋族群觀望心態仍顯濃厚，房市看漲氛圍正持續退散，住宅市場交易量仍顯不足。