今年唯一越南台商回台 中信證輔導富林-KY掛牌上市 首日跳空大漲

資本市場再添新力軍！中信金 (2891) 旗下中信證券輔導富林 - KY(1341)於昨 (24) 日掛牌上市，為今年唯一回台掛牌的越南台商。昨日早盤以 58.1 元跳空開出，漲幅 101.74%，是今年掛牌案件當日開盤漲幅最大，盤中一度站上 68 元，收在 64.6 元。中信證券表示，富林 - KY 是今年唯一回台掛牌的越南台商，未來將持續擔任越南 PVC(Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯)人造皮革領導品牌，且中美貿易摩擦，眾多企業加速擴大越南生產規模，預料將帶動市場對 PVC 人造皮革需求提升。



富林 - KY 於 1997 年投入越南 PVC 人造皮革市場，主要產品乳膠皮、柔軟皮，在當地市占率高達 86%，膠布市占 34%，是越南 PVC 人造皮革生產規模最大的廠商。近年富林 - KY 直接與客戶共同研發客製化產品，成功為國際知名皮件廠 COACH、MICHAEL KORS 及汽機車廠 HONDA、YAMAHA、TOYOTA 等企業相關產品的人造皮革用料指定供應商。



環保意識抬頭，富林 - KY 積極開發環保 PU(Polyurethane，聚氨酯) 皮革，相關產線採用水性乾式塗佈技術，排除 DMF(Dimethylformamide，二甲基甲醯氨) 溶劑污染疑慮，並可回收利用，是越南第一家生產環保 PU 皮革業者。該生產線已於今年 10 月試產成功並且送樣，將是富林 - KY 未來深化經營的一大利基。



富林 - KY 去年合併營收 27.6 億元，稅後淨利 2.5 億元，今年前 3 季合併營收 21.3 億元，稅後淨利 8,800 萬元，每股盈餘 2.23 元。

