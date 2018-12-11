江丙坤病逝 台經院追悼：對院務發展助益良多

台灣經濟研究院董事長江丙坤於昨 (10) 日晚間病逝馬偕醫院，享壽 86 歲，台灣經濟研究院今 (11) 日追悼，江丙坤對公共事務、政策擘劃、經濟產業和兩岸關係等議題的熟稔，對台經院業務發展助益良多，對於江丙坤驟然離世，台經院全體同仁皆深感萬分不捨。

台經院指出，江丙坤一生貢獻公共事務，致力於國內經貿發展，除擔任過政府許多經濟要職、扮演國內產業發展的推手外，於 2008 年至 2012 年擔任海峽交流基金會董事長一職，完成兩岸直航和多項民間協議等成就，為海峽兩岸間的良性互動立下基礎。

台經院前身是財團法人台灣經濟研究基金會下設立的台灣經濟研究所，1976 年 9 月 1 日由辜振甫創辦，為台灣最早由民間設立的獨立學術研究機構。隨著台灣經濟快速成長，業務不斷拓展，1989 年擴大組織編制為「台灣經濟研究院」，並由辜振甫擔任台經院第一任董事長，江丙坤則是在 2012 年 11 月接任董座一職。

台經院表示，江丙坤雖年歲已高，對台經院的院務依舊親力親為，除了 11 月 12 日出席年度「經濟景氣趨勢研討會」發表致詞，最近一次是百忙之中於 11 月 22 日在院內主持院務會議，聽取台經院主管報告並給予指導與建議。

台經院院長林建甫表示，江丙坤個性溫和敦厚，勤懇自持，長期以來對兩岸關係、全球時局與世界經貿情勢十分關心，加上閱歷豐富，一直是院內主管請益的對象，且其對於工作的熱情與一絲不苟的謹慎，總是讓工作填滿大部分的時間，積極與正面的人生態度正猶如其回憶錄「拼命三郎」所敘述的一樣，令人無比感佩與懷念。

江丙坤 1932 年 12 月 16 日出生於台灣省南投縣，1953 年於台灣行政專科學校土地行政科畢業，1959 年於台灣省立法商學院畢業，1964 年取得日本國立東京大學農學碩士，1971 年取得日本國立東京大學農學博士，以及 2012 年獲得天津南開大學名譽博士。