景氣明顯趨緩 台經院製造業營業氣候測驗點創近10年新低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業等三大產業均同步下滑，廠商看壞景氣比例增加，製造業與服務業連續 4 個月下滑，營建業則由上揚轉為下滑。其中，製造業營業氣候測驗點為 86.01 點，跌至 2009 年 3 月以來新低點；服務業營業氣候測驗點為 90.66 點，創去年 12 月以來新低；營建業營業氣候測驗點為 92.94 點，創去年 7 月以來新低。

台經院指出，主要國家經濟表現不一，美國持續擴張、歐洲復甦力道疲弱、中國經濟成長面臨壓力，日本則受到天災頻傳及民間支出疲弱而出現經濟萎縮，顯示景氣擴張趨勢已逐漸趨緩。且主要國家股市第 4 季起波動加劇，12 月國際油價也已跌破 50 美元，加上美中貿易逆差仍大，貿易戰可能轉變為非關稅手段，增添全球經濟前景不確定性。

國內方面，國際品牌手機零組件備貨近尾聲，半導體進入庫存調整階段，且美中貿易爭端未解，使廠商需求降溫，加上油價與原物料價格大幅下滑，國內外預測機構皆認為明年經濟表現將略遜於今年，成長動能有限，使製造業對於未來半年景氣看法持平的廠商比重，將近 6 成。11 月製造業營業氣候測驗點為 86.01 點，跌至 2009 年 3 月以來新低。

服務業方面，儘管有電商雙 11 購物節加持，但週年慶活動已進入尾聲，加上蘋果新機與汽車銷售狀況不如預期，拖累零售業者對當月景氣看法，11 月服務業營業氣候測驗點為 90.66 點，創去年 12 月以來新低。

營建業方面，受地方選舉干擾，房市買氣降溫，且預定招標作業、開工時程恐有延後，使營建業對於當月與未來半年景氣看法持平的廠商比重仍過半，11 月營建業營業氣候測驗點為 92.94 點，創去年 7 月以來新低。

台經院指出，今年 11 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中，製造業與服務業同為連續 4 個月下滑，營建業則由上揚轉為下滑。