電競筆電＋主板出貨旺 微星Q4業績優於預期 今年EPS估逾8.2元

在電競筆電與電競主板出貨強勁之下，電競筆電龍頭大廠微星 (2377) 第四季業績表現優於預期，法人預估單季將維持 300 億元以上高檔，挑戰首季的 317.8 億元歷史紀錄，全年營收上看 1200 億元，EPS 突破 8.2 元，營運改寫歷史紀錄。展望明年，受惠輝達 (nVIDIA) 新款電競顯卡 RTX 2050/2060 可望在第二季推出，加上支援即時光影追蹤與 AI 特效功能的遊戲陸續出籠，法人也看好明年微星營收獲利進一步走高。



近日比特幣價格大反彈，激勵台板卡股反攻，微星股價也隨之表態，本週氣勢強勁，週二 (25 日) 在國際股市面臨「黑色耶誕節」全面重挫之下更是逆勢上漲，最高達 75.9 元價位。



台系法人認為，因微星股價本波段下跌，主要是因為加密貨幣價格下跌影響存貨須提列備抵損失，但目前已經反應利空，加上 10、11 月營運強勁，以及顯卡新品銷售升溫，第四季業績將創歷史次高，而明年受惠電競產業持續向上，以及 RTX 2050/2060 將在第二季推出，支援新功能的新款遊戲也將陸續出籠，將帶動換卡潮，微星是主要受惠廠商。