十年最差單周之後 大佬David Pepper對美股轉樂觀：開始買入

周一是聖誕節前夜，美股不僅沒有迎來「聖誕反彈行情」，反而經歷了有史以來表現最慘烈的聖誕節前夜，標普 500 指數從 52 周新高滑落入熊市，道指距離熊市也只差 1% 左右。

財經媒體 CNBC 總結的股市數據完全可用「觸目驚心」來形容：

標普 500 指數在 12 月累跌 14.82%，今年累跌 12.06%，將創 2008 年以來最差的月度和年度表現，以及 1928 和 1931 年以來最大的 12 月跌幅；「恐慌指數」VIX 最高漲至 36.10，是 2 月 9 日以來最高，並接近當時高位 41.06；

道指今日盤中觸及 52 周新低 21792.20 點，從 10 月 3 日所創收盤新高 26951.81 點回落了 19.14%，即將進入熊市；在 12 月累跌 14.67%，年內累跌 11.84%，將創 2008 年以來最差年度表現，以及 2008 年 10 月以來最大月度跌幅、1931 年大蕭條以來最差 12 月表現；

納指今日盤中觸及 2017 年 8 月以來最低 6190.17 點，較 8 月 30 日收盤新高 8133.3 點回落 23.9%，深陷熊市；在 12 月累跌 15.52%，年內累跌 10.29%，將創 2008 年以來最差的月度與年度表現；

羅素 2000 小盤股指數今日觸及 52 周新低 1266.92 點，目前從年內新高跌 27.28%，深陷熊市；在 12 月累跌 17.37%、年內累跌 17.49%，將創 2008 年以來最差的月度和年度表現。

上周，美股已經創造出了「慘烈」的業績：道指創下 2008 年 10 月金融危機以來的最差單周表現；標普 500 指數創 2011 年 8 月歐債危機以來最差單周表現，並將創金融危機以來的最差季度表現。

億萬富翁、對沖基金界有影響力的巨頭 David Tepper 卻在今日接受 CNBC 採訪時表示，市場下跌有些「過頭」，自己正在小心謹慎地「買入一些股票」，下跌代表機會。但整體來說，現在仍是個艱難的市場行情，投資者必須很小心自己的風險敞口。

這一看漲美股的表態較為罕見。華爾街見聞曾提到，聯準會上周升息的次日，Tepper 還公開表示，聯準會正在給市場發送一個不好的信號，「鮑威爾等於宣告了聯準會看跌期權的死亡」，並建議投資者趕緊持有現金。他也曾在秋季表示，會減少所管理基金 Appaloosa Management 的股票敞口。

財經媒體 MaketWatch 發現，被大佬 David Tepper 看漲的消息可能參與幫助了美股盤中跌幅收窄。Tepper 這番言論發表在美股低開、道指跌幅迅速擴大至 200 多點的時刻；消息發布後，標普 500 指數由跌 1.5% 收窄至跌 0.5%，納指一度由跌轉漲。

Tepper 的言論之所以頗被看重，是因為在今年對沖基金整體「不好做」的時期，他卻戰績驕人，上半年其旗下基金的殖利率高達同行平均水平的七倍；在經歷了 2 月美股意外深跌盤整的當季，他管理的基金回報率顯著跑贏大盤：

彭博社援引知情者消息稱，今年前四個月，Tepper 創立並任總裁的 Appaloosa Management 回報約 7%。而對沖基金研究機構 HFR 數據顯示，追蹤 Appaloosa 同行——多策略對沖基金的 HFR 多策略指數四個月來回報僅約 1%，同期標普 500 指數回報甚至為 - 1%。

另一位金融界大佬、Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 也選擇在今日市場深跌之際唱多美股，同樣運用了一些逆向思維。他認為，市場恐慌已經進入晚期階段，大幅反彈即將到來，「12 月的慘烈恰恰鋪墊了 2019 年反彈的到來，而且是值得人們銘記的那種大幅反彈。」

他認為，由於現在絕大部分人都在討論「經濟衰退」（recession）和美股熊市，「在市場情緒上，傷害基本都做完了。負面情緒正在接近燃燒殆盡，我們也在接近市場底部。」而且，如果明年經濟「如期」走軟，可能說服依賴數據做出決策的聯準會暫停升息、甚至重啟寬鬆政策，有助於市場「猛烈反彈」，不排除令標普 500 指數在明年上半年重回曆史新高。

但他的態度基調與 David Tepper 一樣謹慎，兩人都暗示出，美股下跌已經不再是 2017 年「閉眼入市」、「全盤躺贏」的高光時刻了：

「就算恐慌情緒正在退潮，美股長期牛市已經時日五朵。我確實認為，我們可能正在接近最後一個好的買入機會，是本輪牛市徹底終結前的最後一次反彈上漲。」