全球熊市才開始 分析師：最糟情況還沒來

上週美股崩跌，那斯達克指數遁入熊市，市場焦慮情緒加劇；對此，分析師認為，全球熊市才剛開始，最糟糕的情況尚未到來。

12 月迄今，美股表現極為慘烈，恐成金融海嘯以來，最差的 1 個月；與 8 月 29 日的歷史高點相比，那斯達克指數已回落逾 21%，遁入熊市。

上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

CCB International Securities 國際股市策略師 Mark Jolley，在接受 CNBC 採訪時直言，「我也希望能樂觀些，但目前沒有太多正面因素，最糟糕的情況尚未出現。」

Jolley 表示，「我們正處於全球熊市的開端」。

Jolley 認為，信貸市場將成最大風險，由於聯準會 (Fed) 預計，2019 年會再升息 2 次，「企業會發現，債務償還變得更加困難，恐因此出現違約問題，甚至對股市造成負面影響。」

瑞穗銀行經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 指出，投資人沒有樂觀的理由，因為 Fed 採取緊縮貨幣政策，意味著投資資金將隨之減少。

華僑銀行財富管理副總裁 Vasu Menon 則強調，美中貿易戰暫時休兵，但在情勢明朗前，市場將持續承壓。

為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽於推特發文，稱他已致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞。

據傳美國總統川普有意開除 Fed 主席鮑爾，投資人擔憂，川普和 Fed 的對立，恐使金融市場更加動盪；對此，梅努欽澄清，川普從未提議開除鮑爾。