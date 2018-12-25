摩根大通：機構徹底投降 美股反彈在即 但前面有「坑」！

一個月前的 11 月 16 日，摩根大通量化與衍生品策略全球主管 Marko Kolanovic 發布報告樂觀預計，年底以前最有可能的結果是股市走高。

拋開貿易等因素不談， Kolanovic 上述估測的背後意味著大部分投資者、對沖基金和共同基金持看空的立場，而如果市場進一步下跌，空倉回補可能迅速逆轉市場情緒，轉向看多。

一個月後，美股三大股指集體重挫，摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 在上周五發布的資金流動性報告中指出，出現了機構投資者「投降的最終信號」，再次相信，這類信號為股市創造了進入明年第一季的機會窗口，前提是假設聯準會對市場的壓力做出反應，3 月會議暫不升息。

然而，Panigirtzoglou 表現得遠比 Kolanovic 悲觀，他預計，

雖然美股可能近期會反彈，但「明年 3 月過後，需要聯準會來一次大得多的鴿派轉向，才能化解前端美債殖利率曲線的倒掛。」「如果這種鴿派轉向不能成為現實，殖利率曲線倒掛未能好轉，第一季的一切股市反彈都很可能是曇花一現。」

集體投降

Panigirtzoglou 報告顯示，從持倉角度看，市場、尤其是機構投資者更接近「投降」狀態，不止是對沖基金和平衡型共同基金。

連美股期貨的投機性倉位也不例外。

Panigirtzoglou 的以下圖表展示了上周未平倉合約的變動，紅點是推測 12 月 18 日到 20 日每日未平倉合約絕對變動。這說明，摩根大通的策略師認為，投機性合約已經距離 2016 年 1 月 / 2 月的投降水平不遠。

同樣，反映機構投資者對股市看法的市值最大股市 ETF——SYP US 的空倉已經飆漲至 2016 年 1 月 / 2 月以來最高水平。

上周五野村證券指出，期貨市場的商品交易顧問（CTA）這類趨勢追隨者三年來首次由多轉空，持倉由凈多倉變為凈空倉。

更重要的是，摩根大通追蹤動量信號的趨勢圖顯示，標普 500 的短期和長期動量信號現在都深深跌入負值區域。

iShares 的動量 ETF Edge MSCI USA Momentum Factor ETF 本月創史上最差月度表現。

而且，除了機構投資者，摩根大通還發現，此前重倉美股的非銀行投資者也已經清空這類重倉，投資債券和股票的這類投資者對股票的配置比例接近 1999 年以來歷史平均水平。