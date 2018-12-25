史上最慘烈平安夜！今年美股所有板塊「全軍覆沒」 最長牛市終結

平安夜裡，美國股市卻並不「平安」。史上最長的美股牛市最終在聖誕前夜奏響了休止符。

三大指數上周創出的十年最大單周跌幅的濃厚空頭氛圍延續到了本周。多頭們痛苦地發現，標普 500 指數不僅遭遇了大蕭條以來最慘烈的 12 月，甚至在平安夜收盤後悉數回吐了年初至今僅剩的最後一丁點漲幅，全年收益首次變成了負值。

美股在平安夜日內交易時段就以下跌開盤為全日交易蒙上了濃重的陰影，收盤大跌 2.71%，報 2351.10 點，創出去年 4 月以來最低點位，正式跌入了技術性熊市。

道瓊斯工業平均指數大幅收跌 653.17 點，跌幅 2.91%，報 21792.20 點，未能守住 22000 點整數位。該指數已經叩響了熊市的大門，就差臨門一腳了。

從技術上來說，道指與標普 500 指數均創出史上最差的聖誕節前夜表現，此前創紀錄的聖誕節前夜是 1985 年。大蕭條時期比現在還要慘，但當時標普 500 指數尚未誕生。迄今，美股已連續四個交易日收跌。

那斯達克綜合指數也未能倖免，收盤跌 140.08 點，跌幅 2.21%，報 6192.92 點。納指已從年內高位回落近 23%。FAANG 科技明星股全線下跌，奈飛跌超 5%，亞馬遜與蘋果一道跌超 2%。

所有 11 大板塊全線收跌，並在 12 月、第第四季和全年集體轉跌。指標性防禦型板塊公用事業指數重挫 4.3%，創 2011 年 8 月以來最大單日跌幅，令其今年以來的跌幅進一步加深至 2.1%。醫療健康指數跌去 2.5%，年初至今累計跌 2.3%。

能源指數跌近 3.9%，銀行業指數跌近 1.2%，均創逾兩年最低。追蹤美國最大型銀行股的 KBW ETF 跌 1.4%，12 月累跌近 20%，或創 2009 年以來最大月度跌幅。

（上圖來自彭博社）

瘋狂的拋售刺激「恐慌指數」VIX 狂飆逾 17%，至 35.38，創 2 月 9 日以來新高，年初僅為 11.04。

在聖誕節當日，美股投資者們或許可以暫歇一口氣了。因為聖誕假日的關係，美股周一提早三小時收市，周二將全天休市。

進入第四季以來，美股完全掃去了去年的平穩上漲風格，頻頻出現重挫。

沒人會忘記上周的黑暗情景：標普 500 指數大跌 7.05%，是 2011 年 8 月以來最大周度百分比跌幅。道瓊工業指數急挫 6.87%，創 2008 年 10 月以來最大周度跌幅。那斯達克指數重挫 8.36%。

上周五是「四巫聚首日」，即股票和指數期權和期貨在同一日到期，市場波動加劇。那是連續第二天有超過 2600 隻股票觸及 52 周新低。此前一天，近 3000 隻股票跌至今年低點，是 2008 年 10 月以來最多的一天。

美股下跌還拖累了歐洲市場的情緒。昨日歐洲股市收跌，英國富時 100 指數跌 0.5%，法國 CAC 指數和西班牙 IBEX 指數分別下跌 1.45% 和 0.9%。

年初至今，歐洲股市大跌近 14%，正跌向 2008 年以來最糟的一年。法國 CAC 和英國富時 100 指數下跌約 13%，義大利 FTSE MIB 指數下跌 15.8%。在歐洲主要股指中，德國出口導向型 DAX 指數今年表現最差，迄今累計下跌逾 17%。

野村證券策略師高田佳彥在一份報告中寫道：

避險情緒現在已經到了極端水平。儘管華爾街將下跌源頭指向不那麼鴿派的聯準會，而且擔心聯邦政府關門，這些確實是引發拋售的原因，但明顯缺乏積極驅動力，且消息面頗為糟糕，這是抑制風險偏好的關鍵。市場人氣似乎偏向於恐慌，絕大多數市場參與者看起來都在尋找合理的藉口進行拋售。

股市大跌讓川普沒有辦法再像以往那樣在推特上將股市頻創新高攬為自己的功績了。他怎麼辦呢？他在周一一如既往地發推特，將股市下跌歸咎於聯準會，稱聯準會「對市場沒有感知，我們的經濟唯一的問題是聯準會。」

近日彭博社稱，在聯準會最近一次升息和美股連崩數月後，川普討論了解僱聯準會主席鮑威爾。

但是罵歸罵，想方設法「救市」還是需要做的。彭博社稱，美國財長姆努欽昨日倉促組織了一次會議，與五大金融市場監管機構——聯準會、美國證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）、美國聯邦存款保險公司（FDIC）和財政部下屬貨幣監理署（OCC）——的官員交談。

這些監管機構向姆努欽簡要報告了他們在政府關門期間監控市場的計劃，並向姆努欽保證，雖然最近股市大跌，但他們沒有看到任何市場異常現象。路透稱，監管方們 還討論了將如何在政府部分關門期間繼續運作。