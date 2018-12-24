經濟前景不佳 LBO槓桿併購債不受投資人喜愛

在曾經炙手可熱的公司債市場中，一些華爾街最大的銀行可能無法脫手至少 16 億美元不受歡迎的槓桿收購 LBO 債務。

擔心全球經濟前景放緩，使投資人開始逃離這類風險資產。包括巴克萊銀行 Barclays、高盛 Goldman Sachs (GS-US)、和美銀美林 (BAC-US) 在內的銀行，也是槓桿收購貸款的主要提供商，近幾週一直在努力出售他們已同意為私募股權的貸款。

槓桿收購 (Leveraged Buyout，LBO) 是一種收購的方式。其本質即是舉債收購，收購者僅需擁有少許資金，藉由舉債借入資金來收購其他企業，而槓桿原理則是借貸資金較大，原本持有資金較小。 這種融資的收購通常以收購公司目前及未來現金流做擔保。因債務 (及利息) 龐大，如過度槓桿、或收購企業獲利不如預期，有破產風險，風險極大。

據了解，至少有 4 筆槓桿併購的貸款金額未能在本月目前為止全額販售，迫使銀行將債務記入賬面。雖然通過等到明年將債務出售給投資者，銀行試圖避免甩賣的情況，但持有貸款可能會影響第 4 季度銀行的收益。

美國 LBO 平均金額 / 圖：leveragedloans

目前槓桿併購還未販售出的債務有黑石 Blackstone (BX-US) 收購鑽井設備供應商 Ulterra 的多數股權，交易將於本月結束。但富國銀行 (WFC-US) 和巴克萊不得不在賬面上保留 4.15 億美元的貸款，併計劃在 1 月份將其卸掉。

此外，First Reserve 收購 50% 的 Blue Racer 管道運營商預計將在年底前收購。由高盛領導的安排融資的集團最終獲得了 5.16 億美元的貸款。據知情人士透露，高盛現在可能將貸款出售給如直接貸方或基礎設施基金。巴克萊銀行和加拿大皇家銀行也參與其中。

C＆D Techn 對 Trojan Battery 的收購於週四結束，而美銀美林領導的承銷商集團沒有能夠卸下這筆 4 億美元的貸款，而瑞士信貸、ING、和 KeyCorp 也參與其中。

同時，阿波羅 Apollo 收購的奇異 (通用電氣) (GE-US) 資本能源金融服務的 10 億美元投資組合，在 RBC 的帶領下，阿波羅將延期 2.75 億美元貸款，等市場穩定，在新的一年回歸。BMO 金融集團和高盛也參與其中。

美國併購債務資金比 / 圖：zerohedge

彭博數據顯示，這些「閒置」交易相當於 12 月售出的 117 億美元貸款中的 14%。但根據美聯準會 Fed Reserve 的數據，截至 12 月 12 日，它們也只是美國銀行賬簿上超過 2.3 兆美元貸款的一小部分而以。