傳Nielsen有意私有化 2008後槓桿收購死灰復燃？

據 CNBC 報導，資訊數據管理商尼爾森控股 Nielsen (NLSN-US) 在本月初聘請新執行長後，計劃於 1 月份為感興趣的私募股權買家舉辦管理演說會。Nielsen 股價週四 (13 日) 收盤下跌 0.50% 來到 25.94 美元。

Nielsen 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

於 12 月 3 日上任的新執行長 David Kenny 之前為 氣象公司 The Weather Company 執行長，被 IBM 收購後任職於 IBM。消息人士稱，黑石 (BX-US)、Hellman＆Friedman、以及貝恩資本合作，計劃在 1 月份與 Kenny 會面討論潛在交易。其他私募股權公司也都將受到邀請。

尼爾森除了以電視收視率而聞名全球，還提供有關零售和消費者行為的詳細數據。它的市值約為 92 億美元，企業價值近 180 億美元。由於圍繞消費者數據隱私的監管變化，和數位廣告近期表現不佳，該公司正處於艱難的處境。

原本預計年營收可成長 3% 的尼爾森在 7 月份表示，年營收將下降 1%，導致股價在一天內下跌約 25%。尼爾森曾於 2006 年被 6 間私募股權私有化，這 6 間為黑石、H&F、KKR (KKR-US)、Thomas H. Lee、Carlyle、和 AlpInvest，並於 2011 年再次上市。

8 月份，對沖基金 Elliott Management 披露其已收購該公司 8.4% 的股份。

主導了 2000 年代中的高價美元私募股權交易基本上自 2008 年金融危機以來已經消失。尼爾森的交易可能表明槓桿收購 LBO，可能再次成為大公司退出公共市場的另一種可靠方式。根據彭博社的數據，今年的買斷交易量已達到 2007 年以來的最高水平。

Elliott 推動尼爾森尋找買家，這也引起了一些私募股權公司的興趣。據英國金融時報報導，黑石與 Hellman 已於 10 月聯合競標。