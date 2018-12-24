〈2018大事回顧〉川普抨擊聯準會8大事件

美國聯準會 (Fed) 計畫將利率正常化，今年共升息 4 碼，將聯邦基金利率調升至 2.25%-2.5% 區間，上調利率成為觸發美股遭拋售主因之一，美國總統川普今年多次公開抨擊聯準會政策，並直言該行成為美國經濟最大威脅。

以下為今年川普針對聯準會與聯準會主席鮑爾的重點言論：

1. 川普期待鮑爾是支持低利率的主席

聯準會今年於 3 月和 6 月分別升息 1 碼，川普於 8 月下旬出席募款餐會時表示，他期待鮑爾為一名支持低利率的聯準會主席，可惜他卻屢次升息，令他感到失望。

川普指出，美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自聯準會的幫助」。聯準會則重申政策獨立的立場。

2. 川普抨擊聯準會「瘋了」

聯準會於 9 月再度升息 1 碼，道瓊工業平均指數在 10 月 11 日暴跌超過 800 點，標普 500 指數和納斯達克綜合指數亦出現顯著跌幅。川普把美股重挫的矛頭指向聯準會，認為聯準會「瘋了」，升息是個錯誤。

川普說道：「聯準會正在犯錯，政策太緊縮了，我認為聯準會已經發瘋了。」他認為在通膨沒有顯著飆升的情況下，緊縮步伐不用這麼快。鮑爾當時僅表示，並未與川普討論利率問題，而美國利率離中性利率還有一段路要走。

川普試圖影響聯準會獨立性的發言，使英國央行總裁 Mark Carney 和 IMF 總裁 Christine Lagarde 紛紛站出來支持鮑爾的決策，認為他很了解美國與全球金融體系，並依據實際資訊做決策。

3. 聯準會為其「最大威脅」

川普 10 月 16 日接受《福斯財經網》，他於節目上再度抨擊聯準會不斷升息的政策，稱其為他「最大的威脅」，並認為聯準會的政策會對美國的經濟健康造成威脅。

川普表達不認同聯準會主席鮑爾的作法，認為聯準會在貨幣政策上「犯了一個錯誤」，但他也表示「不會解僱」鮑爾。

4. 川普希望看到聯準會降息

道瓊指數在 11 月 20 日重挫超過 500 點，川普當日回應媒體關於經濟和金融市場問題時，再度抨擊聯準會的貨幣政策，並喊話希望看到聯準會降息。

川普表示：「我希望看到聯準會降低利率，目前利率太高了。我認為科技股存在一些問題，聯準會的問題比我們的問題要嚴重得多。」

5. 川普：任命鮑爾一點也不開心

川普 11 月 27 日接受《華盛頓郵報》訪問，他再度抨擊鮑爾，認為升息傷害美國經濟並導致美股遭拋售，他對於年初任命鮑爾的決策「一點都不開心」。

川普指出，「我正在進行談判，但聯準會並沒有協助，他們犯了一個錯誤，我擁有直覺，而我的直覺告訴我的事情，比其他任何人的大腦能告訴我的都還多。」

6. 川普：聯準會若升息是愚蠢的

川普 12 月 11 日接受《路透社》採訪，他持續抨擊聯準會，並表示若該行在下週舉行的會議，如市場預期般決定提升利率 1 碼，這將是愚蠢的。

川普補充指出，他需要具靈活性的低利率，以支持更廣泛的美國經濟，因為他正在與中國和其他可能的國家，展開日益激烈的貿易戰。他表示，美國正在贏得勝利，但同時他需要利率政策的支持。

7. 川普：聯準會考慮升息令人難以置信

聯準會預定於 12 月 18 日召開為期兩日的會議，川普不斷進行喊話，他 17 日推文表示，在美元仍強，且幾乎無通膨的情況下，Fed 竟然考慮再度升息，令人難以置信。

8. 呼籲聯準會「別再犯錯」並感受市場

市場普遍預期聯準會在 12 月將升息 1 碼，川普 18 日推文呼籲聯準會，在犯下錯誤之前，應該要感受一下市場，不要一味參考無意義的數據。

聯準會維持其獨立性的立場，在 12 月 19 日宣布升息 1 碼，當晚美股 3 大指數其走低，股市重挫情況維持至 20 日，道瓊指數跌至 14 個月以來的低點 22859.60 點，那斯達克指數則瀕臨落入熊市。