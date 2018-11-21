〈中國經濟投資展望〉明年要看去槓桿+貿易戰臉色 三大國家政策須留意

兆豐國際投信今 (21) 日舉行中國投資展望記者會，中國嘉實基金機構投資部投資經理李濤表示，展望 2019 年，中國經濟要看兩大主軸的臉色，對內要看「去槓桿」，對外要看「貿易戰」，而減稅、加大對外開放、緩解股票質押等三大國家政策值得留意。中國嘉實基金強調，相信中國經濟在調整結構完畢後，未來將湧現更大的成長能量。

李濤表示，表示，中國經濟結構上已產生相當大的質變，過往的高速發展所引發的「外延式紅利」已不復見，取而代之的是–謀求更高質量的發展，質量更勝數量。此點可由中國政府近年來主動放緩 GDP 增速，以及政策主軸可見端睨。

對內最重要主軸：去槓桿

李濤表示，中國近幾年調整政策方向，為了防範系統性風險產生，去槓桿成為最重要的中心思想。去槓桿又包括了：結構去槓桿和金融去槓桿。

所謂「結構去槓桿」，例如：降低企業槓桿率 (杜絕殭屍企業)、嚴控地方債務增量、嚴格限制信貸流向投資投機性購屋等等。簡單來說，為了改善經濟結構能夠有更長遠的發展，對於個人、企業或地方政府不得不做的一些限制或舉措。

至於「金融去槓桿」，包括：近期新發佈的資管新規、打破剛性兌付的陋習、控制槓桿水準、消除套利、防範影子銀行風險等等，重點在於防範金融業槓桿過度操作所引發的風險。

李濤表示，去槓桿過程中，可以看到中國政府赤字率逐年下降，已收到初步成效，然而確實也對市場造成了一些短期影響，例如信貸金額收縮等，然而中長期而言，整體經濟仍穩健向上，並處在一個溫和可控的環境下運行。

對外主要挑戰：貿易戰

今年以來，貿易戰議題不斷干擾 A 股市場，目前看來，中美貿易摩擦將會演變成長期的狀態。截至今年底，美國已對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，中國則對美國 600 億美元不同商品各課徵 10%、5% 關稅，如果美國明年果真提高 10% 關稅至 25%，中國又會如何回應，市場因擔憂其不確定性，導致近期的 A 股持續震盪整理。

李濤表示，所幸，市場對於中美貿易摩擦議題的影響正逐漸鈍化，而此一事件也將加速改變全球供需結構，因為，美國總統川普提倡美國優先，並引領製造業回流；中國在美方強力施壓下，勢必投入更多資源發展自主產業，並加強提升內需經濟，來減少貿易對經濟面的干擾。過去我們刻板印象把中國定義為生產國，美國定義為消費國，未來兩者可能會巧妙地彼此對調身分。

中國面對經濟趨緩，國家政策面有三大政策值得長期觀察留意，包括：

1. 減稅

李濤表示，首先，減稅政策將是最為關注的焦點，因為它直接影響了企業與個人的消費實力，並進一步提振內需經濟。增值稅在中國整體稅收結構中佔了約 40%，是中國最重要的稅收來源，近期中國財政部表示，正研擬全面性大規模減稅及降費措施，藉以降低企業負擔，增加企業運營信心。個人所得稅起徵點也調高，等同變相減稅，此外還新增了包括教育、贍養、租屋支出抵扣等，減輕個人負擔，並引導至消費活動，提振經濟活力。

2. 加大對外開放

李濤表示，中國國家主席習近平近期談話多次提到，要加大對外開放力度。例如放寬市場准入、改善投資環境、增加進口、多邊雙邊合作、設立自由貿易港等等，他說：『中國的開放大門只會越開越大』。此外，對於外資的限制也逐步解除，包括取消中資銀行外資持股限制、放寬汽車業外資持股上限等等，有利吸引更多外資來中國駐點投資。

3. 緩解股票質押情況

李濤表示，近期不少企業股票質押情況有越來越嚴重的趨勢，中國高層也注意到此一問題。中國國家主席習近平提到，『對有股權質押平倉風險的民營企業，有關方面和地方要抓緊研究採取特殊措施，幫助企業度過難關』，相關舉措包括銀保監會允許險資設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險、證監會推出併購重組「小額快速」審核機制、多地資金馳援 A 股市場等等，化解短期可能造成系統性風險疑慮。