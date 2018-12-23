〈2018大事回顧〉美中貿易戰詭譎 蘋果與蘋果供應鏈的因應之道

自今年美中貿易戰開打以來，蘋果與蘋果供應鏈首當其衝，由於中華市場與美國市場是蘋果營收的最主要的來源，蘋果產品上下游端業務遍布全球，蘋果與其供應鏈動向頻頻成為外界關注的焦點。

貿易戰若打到蘋果，猶如連帶重擊全球經濟動脈，衍生的骨牌效應不容小覷。美國券商 JonesTrading 分析師在 9 月就曾提出嚴正警告，若中國啟動「核選項」(即限制對美供應鏈出口稀土等原料、零件和設備等，將會造成蘋果產品價上漲，重創全球經濟和金融市場。

美中關稅戰中，最令市場熱議的就是蘋果旗艦產品 iPhone。美國統計局數據顯示，2017 年美輸中 1304 億美元的商品，中輸美 5056 億美元，貿易逆差為 3752 億美元，而美國從大陸進口最主要產品是「手機與其他家用品」，佔 704 億美元，其中手機的大宗商品為 iPhone。

蘋果執行長庫克 (圖：AFP)

回顧今年貿易戰，蘋果與蘋果供應鏈卻也頻頻出招因應可能的關稅威脅。

美中關稅攻防戰

第一輪 7/6 中美兩國互祭 340 億美元商品加徵關稅 25% (第一回)

第一輪 8/23 中美兩國互祭 160 億美元商品加徵關稅 25% (第二回)

第二輪 9/24 美對中 2000 億美元商品加徵關稅 10% ，明年將調高 25%；中對美 600 億美元商品加徵關稅 5%-10%

第三波 明年美國可能對 2670 億美元的剩餘中國商品加徵關稅 (視美中休戰 90 天情勢而定)

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 政治手腕美中通吃赫赫有名，首輪關稅戰中避免蘋果落入腹背受敵的窘境！4 月 25 日庫克受邀入白宮與川普閉門密談，最終 7 月 6 日實施的關稅清單未見 iPhone。

之後的第二波關稅開打，當時庫克接受訪問時提到：「iPhone 在中國組裝，但零件供應來自世界各地，我並不想代表美國政府發言，但我認為他們研究過，也認為對這些產品加稅，對美國也不會是件好事。」庫克還當和事佬提到：「國際貿易並非零和遊戲，可以達到雙贏。」

9 月 24 日起新一輪 2000 億美元商品關稅戰開打，涵蓋無線設備，據傳蘋果 AirPods、Apple Watch 也是在最後一刻從清單中移除。

蘋果供應鏈上演全員「出逃中」

儘管蘋果次次逃過一劫，但隨著美中貿易朝向持久戰發展，蘋概股紛紛吹起世紀大搬風。

10 月蘋果無線耳機 AirPods 代工廠歌爾聲學 (Goertek) 也成為首家將產線移到越南的中國企業。

11 月傳出仁寶、和碩、欣興、緯創、台郡、美律等台灣蘋果供應鏈，傳出有意強化台灣或積極投入東南亞布局，降低中國產能比重。

據 IHS Markit 分析指出，iPhone 製造成本中，組裝作業成本僅占 3% 至 6%，晶片面板和記憶體等零組件，則在南韓、日本生產後輸往中國給鴻海、和碩組裝。由於美國課稅與否主要看產品最終出口地區，蘋果供應商從中國就近移到人資成本低廉的東南亞，有機會能逃過美國關稅。

然而，川普打貿易戰的最主要目的是鼓勵企業鮭魚返鄉，吸引連任的可能性。S&P Global Market Intelligence 分析師 Chris Rogers 就曾警告，美國政府也許會尋求其他貿易手段來因應出產地議題。

川普狂打蘋果牌

9 月初川普就曾推文表示鼓勵蘋果回美國製造，以避免大規模的關稅，對此蘋果緊急公開上書美國貿易代表辦公處指出，iWatch、Apple Pencil 和 Air Pods 等蘋果無線連接產品、MacMini 等電腦工具成本都將隨關稅提高並轉嫁給消費者。

12 月 2 日川習會終於順利落幕，雙方達成 90 天停戰協議。(圖：AFP)

隨著貿易戰時間軸越拉越長，11 月底川習會前夕，川普為增加談判優勢，又再度公開威脅要將蘋果產品入列關稅。

11 月 27 日川普公開表示：G20 談判若受挫，將對 iPhone 祭出關稅，甚至直言 10% 左右應該還能接受啦！

然而，蘋果回美製造顯然有其困難度。市場分析機構調查，如果蘋果將 50% 或 100% 的 iPhone 組裝線轉回美國，iPhone 平均售價將分別上調 14% 和 20%，而就算如果把 10% 的 iPhone 組裝線遷回美國，iPhone 平均售價也將上漲 8%。

美國動了華為、中國也動了蘋果

12 月 2 日川習會終於順利落幕，雙方達成 90 天停戰協議，原訂 2000 億美元中輸美商品將於明年元旦從關稅 10% 調高 25% 已正式取消，甚至第三波 2670 億美元的剩餘中國商品也暫時撤出談判桌，蘋果產品仍在安全區中。

正當外界再次對蘋果又逃過一劫感到欣喜之時，12 月 5 日傳出，華為創辦人任正非的女兒、副董事長兼 CFO 孟晚舟傳出 12 月 1 日 (川習會之際) 在溫哥華機場被捕。

儘管白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 稱，川普事先 (川習會前) 並不知情此事，外界卻仍解讀此舉為美國政府有意打壓力拚晉身 5G 龍頭的華為，扶植美企更多 5G 標準制定話語權。

12 月 11 日中國福州中級法員頒布 iPhone 6S 到 iPhone X 等 7 款手機的禁售令，成為首次高通與蘋果專利攻防戰的首次重大勝利，在此敏感時刻蘋果收了中國禁售令，背後的涵義也令外界浮想聯篇。

蘋果回「美國製造」

12 月 13 日蘋果斥資 10 億美元 (約新台幣 311 億元) 在德州建新園區，這是蘋果總部以外最大的園區，開業初期可容納 5000 名員工，爾後可增至 1 萬 5000 人，蘋果此舉也被外界解讀為向川普輸誠。

蘋果表示，未來 5 年會向美國數據中心再大舉投資 100 億美元，包括今年和明年的 45 億美元，在美國西雅圖、加州、聖地牙哥等 9 大地區的增設分部與員工。

蘋果與蘋果供應鏈未來荊棘之路

目前蘋果新機銷量不佳之下，夾在美中貿易戰中宛如「夾心蘋果派」，2670 億美元商品課徵關稅牌仍在川普手上，中國也尚未擴大限制對美供應鏈出口稀土等原料、零件和設備，中國禁售令也可能影響蘋果已疲弱的大中華地區銷量。

市場人士表示，蘋果猶如貿易戰祭品隨時有機會上供。蘋果與蘋果供應鏈除了仰賴庫克政治手段、狡兔三窟地轉移東南亞、或鮭魚返鄉的方法來因應，其可行性與實際效果還有待後續長期觀察。