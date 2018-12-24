川普有意開除Fed主席？華爾街：荒唐又瘋狂

川普總統對聯準會 (Fed) 主席鮑爾越來越不滿的情緒，可能正在轉向危險的領域：週五 (21 日) 晚間，《彭博》引用 4 名未透露姓名的消息來源報導川普已經討論開除 Fed 主席。

隨著 Fed 開始收緊貨幣政策，總統多次攻擊鮑爾，據報導，市場不穩定以及隨之而來的經濟衰退可能會危及他的連任前景。

經常在推特上發表長篇大論並嚴厲批評反對者的川普總統，屢次直言對升息的不滿，如 10 月時川普曾經表示 Fed 是他最大的威脅。

對於川普考慮開除鮑爾的傳言，Fed 週六 (22 日) 拒絕發表評論，白宮發言人 Sarah Huckabee-Sanders 則回應指出：「據我所知，總統沒有任何開除鮑爾的計劃。」

市場人士亦表示，即使川普想解雇鮑爾，但在法律上也不太可能站得住腳，一來鮑爾並沒有觸犯任何嚴重的罪刑，二來鮑爾也並未有不適任之舉。

華爾街正砲轟川普

然而在川普欲開除鮑爾的消息傳出後，週六華爾街已立即對川普火力全開抨擊，顯示美股投資人正相當害怕政治風險加劇。

Horizon Investments 首席全球策略師 Greg Valliere 即表示，川普想開除鮑爾的想法，絕對是荒唐和完全瘋狂的。

Valliere 寫道：「Fed 的公開市場委員會 FOMC 一致投票決定升息，難道川普想開除整個理事會嗎？」

Valliere 指出，「如果川普試圖開除鮑爾，那麼估計市場反應將會是災難性的。」Valliere 表示，也許白宮首席經濟顧問庫德洛 (Kudlow) 與財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 都會辭職以示抗議。

道瓊指數上週下跌 7%，是 10 年來最糟的一週，由於市場擔心 Fed 再次升息，將不必要地放緩美國經濟成長，同時貿易戰和政府關門的擔憂也打壓了市場，若川普再出手開除鮑爾，那麼恐怕更將讓美股雪上加霜。