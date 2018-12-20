貿易戰暫歇 經濟信心、股市樂觀情緒急彈 國泰金示警小心逆襲

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2018 年 12 月份國民經濟信心調查結果，調查期間受到美中貿易戰暫時休兵消息激勵，本月的經濟信心與股市樂觀情緒都呈現急彈，不過，國泰金提醒，經濟信心彈的又急又大，須留意貿易戰風險逆襲。

最新景氣對策信號綜合判斷分數維持 22 分，燈號連續兩個月呈現黃藍燈，領先指標持續下跌且跌破長期趨勢值，顯示景氣擴張力道持續轉弱。不過，本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數，調查期間受到川、習在 G20 會議期間釋出的貿易戰短期利多因素激勵，分別來到 - 27.6 及 - 1.9 的水準，比起上個月的 - 46.7 和 - 32.7，明顯大幅彈升。

此外，民眾的就業信心與薪資信心也同步上揚，在經濟信心與勞動市場信心激勵下，民眾消費意願指數明顯改善，其中大額消費意願指數從上個月的 - 5.7 已經回到 4.6 的正值。但是國泰金提醒，經濟信心彈的又急又大，須留意貿易戰風險逆襲。

國泰金表示，主計總處在 11 月 30 日小幅下修 2019 年經濟成長率，從原本的 2.55% 下修至 2.41％，本月調查結果顯示民眾對於 2019 年經濟成長率的平均預期值為從 2.2% 微升至 2.3%，且有 23.8% 認為可能會跌破 2%，也比前月的 28% 略有改善，但仍低於主計總處的預測。

在通膨方面，主計總處上修 2019 年通貨膨脹率預測值，從 0.93% 上修至 0.96%，調查結果顯示有 61.6% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1.0%，平均通膨預期值為 1.1%，持平在與前月相同數值，但仍略高於主計總處的預測值。

不畏國際股市震盪，股市樂觀情緒與風險偏好彈升：川、習在 G20 會面後首度釋出些許貿易戰和解氣氛，加上美國假期銷售季表現佳，帶動市場短暫慶祝行情。隨著基本面數據出現好壞參半及政治新聞事件風險影響，金融市場震盪加劇，同步影響台灣股市表現。本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數不畏國際股市震盪，分別反彈至 - 14.1 及 - 9.1，遠優於上個月的 - 36.1 和 - 15.1。