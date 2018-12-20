美中貿易戰暫歇 國泰金調查12月股市樂觀情緒急彈 消費意願回升

美國總統川普、中國國家主席習近平在 G20 峰會後會面，釋出些許貿易戰和解氣氛，加上美國假期銷售季表現佳，帶動市場短暫慶祝行情，同步影響台灣股市表現，國泰金調查 12 月民眾的股市樂觀情緒、風險偏好指數不畏國際股市震盪，分別反彈至 - 14.1 及 - 9.1。最新景氣對策信號綜合判斷分數維持 22 分，燈號連續兩個月呈現黃藍燈，領先指標持續下跌，且跌破長期趨勢值，反映出景氣擴張力道持續轉弱，12 月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數，調查期間受到川習 G20 會議期間，釋出的貿易戰短期利多因素激勵，同步大幅彈升，分別來到 - 27.6、-1.9 的水準；此外，民眾的就業信心與薪資信心也同步上揚，經濟信心與勞動市場信心激勵下，民眾消費意願指數明顯改善，其中大額消費意願指數已經回到 4.6 的正值。



主計總處在 11 月 30 日小幅下修明年經濟成長率，由原先 2.55% 下修到 2.41%，國泰金 12 月調查結果顯示，民眾對於明年經濟成長率的平均預期值為 2.3%，先前為 2.2%，且有 23.8% 認為可能會跌破 2%，較 11 月略有改善，但仍低於主計總處的預測值；在通膨方面，主計總處上修明年通貨膨脹率預測值至 0.96%，調查結果顯示有 61.6% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1%，平均通膨預期值為 1.1%。





