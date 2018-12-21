鉅亨買基金：OPEC協議減產 能源投資宜分散

12 月初，石油輸出國組織 OPEC 和非 OPEC 產油國達成協議，明年 1 月 1 日起每日合計將減產 120 萬桶，油價應聲飆高逾 4%。「鉅亨買基金」認為，油價低檔非壞事，展望 2019 年油價將可能因為供過於求而維持在低水位，建議投資人的能源類股部位不應持有過高，分散投資長期持有較安穩。

油價自 2018 年 6 月底以來大幅修正，跌回年初至今大部份的漲幅。本月初，石油輸出國組織 (OPEC) 和非石油輸出國組織產油國達成協議，明年 1 月起每日合計將減產 120 萬桶，油價應聲飆高逾 4%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，本次會議針對未來全球的供給狀況以及會員國未來產油計劃進行了討論。會議聲明稿顯示會員國一致認為明年全球的供給將超過需求，且決定自 2019 年 1 月開始，以今年 10 月為基準進行減產，預估從 OPEC 減產 80 萬桶 / 日，從非 OPEC 減產 40 萬桶 / 日。由於減產幅度高於原先市場預期的 100 萬桶 / 日，市場做利多解讀，單日油價應聲大漲做收。

「鉅亨買基金」表示，這波油價下修主因來自庫存走高。而從數字可知最大增產來源其實是美國，反而 OPEC 國家增產相對較小。張榮仁分析，很明顯地這次減產協議的目的是為了制衡美國增產，但減產後全球供給仍呈現淨增加，油價能不能恢復較高價位，美國的態度非常重要。

張榮仁認為，從短線來看，美國自 10 月底之後，煉油廠產能從 89.4% 提高到 95.5%，將有望開始消化目前的庫存，令油價短期有小幅支撐。而從長線來看，目前美國追求「能源獨立」的立場、明年 10 月美國油管問題將得到舒緩，再加上全球成長放緩將影響原油需求來看，長期要達成供需平衡仍需更多的催化劑。

「鉅亨買基金」也認為，油價做為影響物價指數重要的因素，當油價持續保持在低檔時，有助維持低通膨，且降低聯準會升息的可能性。意味著美國經濟得以喘息、週期可望延長，而美元將因升息放緩而走低，有利於新興貨幣走勢。

「鉅亨買基金」建議，OPEC 會議 12 月份達成的減產協議將可望支撐近期油價，以因應美國大幅增加的產量，但長線看來，隨著美國占能源生產比重增多，美國將掌握更多決定油價的權力。

也因美國希望維持低油價的態度，加上明年 10 月後美國油管問題改善後，將再提高供給量，油價將可能因為供過於求而維持在低價位，因此，「鉅亨買基金」建議，投資人對能源類部位不應持有過高。若升息速度因此暫緩，可望延伸此波週期，但投資人應該小心未來市場的波動，以較為安穩的股票與債券平衡配置為要。