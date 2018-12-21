從資金流向看，市場青睞誰？

聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，中美貿易發展仍具有不確定性，仍為投資人所注意。Doubleline 資本公司創辦人 Gundlach 接受 CNBC 訪問時說，預期在新的一年裡，美元將受到壓力，美國股市將進入空頭市場。該談話亦有助支撑黃金上揚。市場原預期 2019 年，Fed 將升息三次到四次，但因 Fed 官員發表鴿派談話，預期的升息次數將會減少。 新聞來源: 鉅亨網新聞 2018-12-18

本週市場皆在靜候聯準會會議決策以及對 2019 年升息預期的聲明，但你知道市場已經悄悄地開始佈局這些市場了嗎？

1. 資金流入何處？

除了經濟基本面，市場價格同時也受到資金面以及消息面影響，資金流向可以幫助投資人了解其他市場參與者的看法。透過下表可以看到，全球經濟放緩的擔憂和貿易衝突未解，導致避險情緒升高，近期在主要資產類別大多是淨流出，僅有新興市場及日本股票有淨流入。

全球資金淨流量

資料來源：EPFR，美銀美林證券，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2018/12/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 新興市場有什麼轉機，讓投資人喜愛？

美元強弱與新興資產表現的關係息息相關，問題是美元會走弱嗎？

美元走弱，新興市場資產便有機會

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

即使聯準會態度不夠鴿派，讓美元大幅走弱的機會下降，但在明年財政赤字擴大的情形下，美元再上漲的空間有限，此可以提供新興貨幣喘息的空間。而且，新興市場評價降至近年低點，在各大機構紛紛下調美國企業的獲利成長預期後，有助投資人將目光轉移到非美資產。由於外資占新興市場資金的大多數，當資金湧入新興市場時，將帶動新興貨幣走勢，進一步鞏固新興市場資產表現。

強勢美元可望逆轉

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 怎麼佈局新興市場資產最好？

目前新興市場股票本益比在 11.6 倍，落於相對低點（將過往本益比依照四分位組區分），依據過往經驗來看，此時是單筆投資新興市場相對較好的時間點，不但一年後報酬表現較好，勝率也比較高，定時定額則較適合在稍高於目前本益比、介於 12-15.5 之間時，開始分批布局平均報酬較好（勝率大約只有 40-55%）。同時，投資人需留意的是，新興市場資金流出常先於美國資金流出，但流入落後於美國資金，投資人需要更有耐心。

於不同本益比時，單筆投入新興市場股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

於不同本益比時，定時定額投入新興市場股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資金低接新興市場資產，提前佈局需要更有耐心

新興市場在經歷一番修正之後，目前本益比相當低，因此開始吸引許多低接資金。根據過往經驗來看，在目前的本益比投資新興市場，未來一年的報酬可期，而且資金面的效應對於新興市場資產影響很大，除了能支撐新興貨幣匯率之外，也常常與股債市連動。同時提醒投資人新興資產波動較大且需要較多耐心，建議需同時提高避險部位，或者可以選擇波動較小的基金。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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