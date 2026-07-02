鉅亨買基金 2026-07-02 16:44

市場趨勢不斷變化，投資人要自己挑基金、追蹤表現並不容易。強勢王的目標，是幫助投資人用更簡單的方式，參與由專業團隊精選與定期檢視的強勢基金投組，讓投組更能因應不同階段的市場環境。每個強勢王精選 3 至 4 檔基金，依據不同的主題進行策略配置，協助投資人掌握特定市場趨勢的機會。投資研究部每季也會針對強勢王的基金進行評估，依據包括但不限於基金過去的績效表現和風險等關鍵指標，確保每檔基金都符合當前的市場環境和投資主題。

強勢王季報》2026年第三季強勢王展望 (圖:shutterstock)

1. 台股明星隊：強化半導體核心，鎖定台股主流動能

‌



「台股明星隊」是聚焦台灣科技供應鏈成長機會的台股投資組合。當全球 AI 投資持續推進，從先進製程、伺服器、散熱、載板到電子零組件，台灣都站在硬體升級的關鍵位置，也讓台股不只是區域市場，而是全球 AI 成長鏈中不可或缺的一環。

本季將「野村高科技基金」與「富邦新台商基金」調整為「街口台灣基金」與「元大新主流基金」。從產業與持股結構來看，新納入基金更集中於半導體與電子零組件，涵蓋晶圓代工、IC 設計、測試介面、載板、被動元件、散熱與高速傳輸等關鍵環節；同時，元大新主流基金與街口台灣基金的大型股比重分別約 88% 與 77%，有助於提高投組對具產業地位、獲利能見度與供應鏈話語權企業的參與度。相較原配置中仍有較多通信網路、光通訊與電子通路等外圍科技族群，本季調整後，整體配置更聚焦台股目前最具延續性的 AI 成長主線。

2. 一軍大聯盟：掌握台美成長，擴大亞洲科技布局

「一軍大聯盟」以科技成長作為主要引擎，透過台股與美股兩大核心市場配置，兼顧市場廣度與成長彈性。AI 投資循環仍在延續，但機會不只在美國大型科技企業，也持續擴散到亞洲科技供應鏈。美國掌握雲端、軟體、AI 應用與企業獲利成長，台灣、日本與韓國則分別在半導體、設備、記憶體、零組件與硬體製造中扮演關鍵角色。

本季投組調整將「元大標普 500 ETF 連結基金」調整為「復華美國新星基金」。原配置主要連結標普 500 指數，投資範圍以美國大型企業為主，而復華美國新星基金持股涵蓋韓國電子零組件與記憶體、日本半導體材料與電子零組件，以及台灣 IC 設計與被動元件等標的，有助於補強投組對亞洲科技供應鏈的參與度。透過這次調整，一軍大聯盟配置從過去較偏重美國，轉為台灣與美國並重，並提高日韓科技供應鏈比重，讓投組不只參與美股創新成長，也能更完整掌握 AI 從應用、算力到硬體製造的全球分工機會。

3. 未來科技王：AI 科技領航，鎖定全球成長動能

「未來科技王」主要鎖定科技產業的長期成長趨勢，投資方向聚焦 AI、半導體、雲端運算與機器人等科技主題機會，適合看好科技產業發展，並能接受較高波動的人。本季為提高投組科技純度，基金組合由原先的「施羅德環球基金系列－環球計量精選價值」、「聯博國際科技基金」與「摩根太平洋科技美元」，調整為三檔境內資訊科技股票基金，分別為「復華全球物聯網科技基金」、「統一全球新科技基金」與「第一金亞洲科技基金」。

其中，原先的「施羅德環球計量精選價值」調整為「復華全球物聯網科技基金」，主要是希望讓投組從較廣泛的全球股票配置，進一步提高對全球 AI 硬體與物聯網基礎建設的參與度；原先的「聯博國際科技基金」與「摩根太平洋科技美元」，則調整為「統一全球新科技基金」與「第一金亞洲科技基金」，讓投組更聚焦 AI 算力、資料中心相關供應鏈，以及以日本、韓國、台灣為核心的亞洲半導體與電子零組件產業鏈。

4. 配置常勝軍：布局股債多元核心，兼顧成長與防禦

「配置常勝軍」為股債核心配置投組，透過股票、債券與流動性資產搭配，兼顧成長動能與波動控管。股票部位作為參與全球企業成長的主要引擎，債券部位則提供波動緩衝，流動性資產則保留因應市場變化的操作彈性，適合想參與不同市場成長機會，但又不希望投組波動過大的人。本次調整主要是因應 AI 投資、企業獲利與景氣復甦仍帶來市場成長機會，因此投組將股票部位提高至約 68%，強化成長參與度，同時透過多元資產、收益成長與小型股配置，提升面對市場輪動的彈性

基金組合由原先較接近傳統股債均衡架構的「貝萊德環球資產配置基金」，調整為「富達全球動能多元基金」。原基金股票比重約 66.3%、債券比重約 23.6%；調整後，富達全球動能多元基金股票部位提高至約 79.5%，債券比重降至約 16.6%，使投組更能參與全球股市成長機會。收益部位則由債券比重較高的「聯博全球多元收益基金」，調整為「施羅德環球收益成長基金」。原基金以固定收益資產為主，債券比重約 61.6%、股票約 34.3%；調整後，施羅德環球收益成長基金的股票比重約 32.1%、固定收益約 31.9%、可轉債約 35.1%，形成股、債與可轉債約各占三成的配置架構，整體配置較原先更積極。其中，可轉債兼具債券與股票特性，平時可提供收益來源，若股市上漲，也有機會透過轉換價值提升參與上行空間。股票部位則由原先的「東方匯理基金美國鋒裕股票美元」調整為「美盛銳思美國小型公司機會基金」，提高投組對美國小型企業、景氣復甦與企業成長機會的參與度。

5. 收息大管家：股息＋債息雙配置，掌握月月收益機會

「收息大管家」是以現金流需求為核心、同時兼顧收益與成長的投組，透過環球收益股票、環球非投資等級債券與前緣市場債券搭配，建立多元收益來源。股票部位除了提供股息機會，也保留參與企業成長的空間；債券部位則透過不同信用評級與區域市場配置，增加投組收益來源，適合重視現金流，但也希望參與市場成長機會的人。本次調整主要是因應利率仍處相對高檔，債券收益率仍具配置吸引力；同時全球經濟維持溫和成長，企業獲利與信用市場仍有支撐，因此投組不只掌握收益型資產的配置價值，也保留參與市場成長的空間。

股票部位由原先的「富達永續發展全球存股優勢基金」，調整為「瑞銀全球收益股票基金」，主要考量 AI、雲端運算與資料中心投資需求持續成長，半導體作為相關應用發展的重要基礎，仍具中長期成長機會。透過這次調整，投組的資訊科技比重由原本 10.5% 提高至 24.1%，有助於強化對科技與半導體相關企業的參與度。同時，瑞銀全球收益股票基金的資本回報率較高，也有助於提升投組持股品質與資本使用效率。債券部位則由原先的「高盛邊境市場債券基金」，調整為「安本前緣市場債券基金」。主要是考量目前利率仍處相對高檔，債券收益率仍具配置吸引力，因此透過收益率較高、存續期間較短的前緣市場債券，提升投組收益來源，同時降低對利率變動的敏感度。安本前緣市場債券基金平均到期殖利率為 9.8%，高於原基金的 7.5%；平均存續期間為 3.9 年，低於原基金的 5.2 年。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢 基金資訊觀測站 。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。