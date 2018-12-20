【富蘭克林】市場不確定性增 納入對沖策略讓投資更平順

現今 "風險不確定" 的市場環境為投資人帶來了挑戰，聯準會儘管調降明年升息次數，但續維持縮減資產負債表政策；中美貿易戰儘管休兵三個月，但雙方態度仍未明顯軟化，再加上英國退歐仍充滿變數，市場正處於一個風險不確定性的環境。

在這不確定的金融環境，如何分配各類資產比重和何時在各類資產進行轉換成為棘手的問題，而多元化投資成為有效的解決方案，即在投資組合內廣泛納入股票、債券和另類資產。

歷史數據顯示，若將另類資產中的對沖策略納入投資組合內，不僅有助於提升投組的表現，更可平衡股債同步下跌的風險。主要是當股票市場震盪時，對沖策略多空的操作方式，可將市場波動轉為投資機會，而當利率走升時，對沖策略則將受益於資產價格間走勢分歧加大，創造獲取超額報酬的機會。

此外，統計過去三年，對沖策略年化波動度僅有 3-4%，約與全球綜合債券指數相當，並僅為世界指數一半左右，現今高波動環境下，對沖策略成為最佳的抗震資產。同時，自金融海嘯以來，歷經歐債危機、聯準會量化寬鬆縮減恐慌、油價下跌等事件，與各類資產表現相較，對沖策略績效相對穩定，有別於其他類資產大漲大跌的情況，顯示對沖策略專注於低波動下的增值機會，並為投資人創造穩定的收益來源。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，央行逐步將流動性收緊，過往受扭曲的金融資產可能將面臨回檔壓力，面對市場大幅波動可能令許多投資者感到不安，但對沖策略卻可將市場波動轉為投資機會，因各類資產或證券間表現的分歧性將會同步加大，替多空策略創造雙向操作的空間。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

