服軟了？白宮稱願意避免政府關門 給邊境牆另尋資金

除了聯準會的升息決策，本周盤亘在美國市場上空的另一大懸念是：美東時間周六凌晨零點起，大約 1/4 的美國聯邦政府機構是否因沒有撥款而陷入停擺狀態。

上周二（12 月 11 日），美國總統川普與國會兩院的民主黨領袖就撥款修建美墨邊境牆一事公開爆發激烈爭論，川普曾放狠話說，自己「很自豪」用邊境安全的由頭讓政府關門。昨日（17 日），媒體援引一位熟悉白宮計劃的人士透露，川普仍舊傾向於不支持 1 至 2 周的權宜支出法案。這意味著，美國聯邦政府可能真的在聖誕節前夜部分停擺。

而在周二（18 日），白宮的語氣終於有所軟化。白宮新聞發言人桑德斯對福斯新聞表示，白宮最終不希望關閉政府，「我們想要關閉的是邊境」。

她還表示，白宮有其他方法籌措齊建牆所需的 50 億美元，「都是我們可以動用的、完全合法的資金」。因此，只要最終結合上各種方式湊足了 50 億美元，川普政府可能支持參議院民主黨提議的 16 億美元與邊境安全相關的撥款議案。

主流評論認為，桑德斯的言論象徵着白宮對美墨邊境牆的態度有所緩和，是與國會民主黨衝突降級的措施之一。而且與上周川普說「很自豪讓政府關門」的言論相比，周二白宮新聞發言人的態度是個「關鍵的轉變」。

這代表，白宮可能不會「強烈要求」必須在本次針對剩餘 7 個聯邦政府機構撥款預算中加入邊境牆的條款，也不會要求一定達到撥款 50 億美元的上限。更重要的是，通常在社交媒體上非常活躍的川普周二沒有發表涉及撥款金額的推文，他只是指明非法移民每年製造成本 2000 億美元。

華爾街見聞曾提到，川普與國會民主黨的談判處於僵持狀態。如果 12 月 21 日周五午夜前得不到解決，大約四分之一的聯邦政府機構將馬上沒有資金用於運轉，包括內政部、財政部、司法部、國土安全部的一些部門。也就是說，美國政府眼看着就要因為一堵牆而關門了。

目前雙方爭執的焦點是能否用撥款在美墨邊境興建邊境牆。國會共和黨提議的撥款法案中包含了修理現有邊境安全圍欄（fence）的資金，還有 10 億美元用於「川普政府移民政策的其他事項」。但民主黨人認為這 10 億美元是「行賄基金」（slush fund），可能被總統挪用去建新牆。

眾議院民主黨領袖、正在競爭下屆眾議院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）周二對記者表示，已經拒絕了共和黨的最新提案，與白宮的談判正在進行但結果未知。她認為，建牆跟錢沒有關係，而是事關「道德」（morality）。她認為建牆本身就是錯誤的，也基本沒有效果，等於白白浪費錢。

《華盛頓郵報》分析稱，參議院需要 60 票支持才能通過國土安全部的撥款議案，所以共和黨一定需要民主黨的支持，這成為撥款議案僵持不下的原因之一。有知情的匿名人士透露，白宮可能尋求將此前已經批準的款項重新用來邊境安防。幾個月前國會共和黨曾向川普承諾，只要在中期選舉之前不要爭論邊境牆的問題，就會幫助總統在 12 月獲得這一撥款，但最終無法兌現諾言。

美東下午兩點左右，桑德斯在白宮主持例行記者會時再度重申，白宮正在邊境牆融資問題上考慮一切方式；呼籲國會參議院採取行動，以避免聯邦政府停擺。由於白宮的態度從「支持政府關門」轉變為「希望避免關門」，道指一度短線上漲，漲幅從 170 點擴大至約 220 點。

華爾街見聞會員專享文章《如果美國政府真的關門了 那上周白宮這場嘴仗也將載入史冊》分析稱，美國 2018 財年開支法案中給邊境牆提供的預算極其可憐。在川普的預算中，修建邊境牆需要 230 億美元，這也許是令他屢次「急眼」的原因。現在白宮也許意識到，「在美國經濟目前不穩定狀況下，政府關門是民眾負擔不起的奢侈品。」

但《華盛頓郵報》表示，鑒於民主黨也進入了「戰鬥狀態」，白宮「明顯地低頭服軟」無法確保本周美國聯邦政府一定不會關門停擺。

高盛曾預計，每關門一星期將減少季度實際 GDP 增速 0.2 個百分點。政府關門也可能對經濟帶來滯後的影響。在 2013 年 10 月美國政府停擺後，評級機構標準普爾公司曾指出，美國政府「關門」至少造成美國經濟損失 240 億美元。