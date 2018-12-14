調查：美國經濟風險增 2019年Fed將放緩升息步調

《彭博社》對經濟學家進行的最新調查顯示，在美國經濟風險加劇的情況下，預計聯準會 (Fed) 下週將再次升息，但會放慢 2019 年的升息步調。

Fed 於 9 月提出的中性利率預估區間，為 2.5% 至 3.5%；9 月升息後，聯邦資金目標利率區間，來到 2.0% 至 2.25%，接近中性利率預估範圍。

彭博調查指出，受訪經濟學家多主張，Fed 下週將再升息 1 碼，但明年會放慢升息腳步，次數由先前預估的 3 次，降至 2 次。

9 月底迄今，標普 500 指數累計跌幅已超過 9%，金融市場充斥焦慮情緒，讓 Fed 官員的政策態度，更趨謹慎。

Raymond James 經濟學家 Scott Brown 表示，美國經濟仍有上行潛力，但美中貿易爭端、財政政策效力衰減，以及英國脫歐帶來的不確定性，都可能使經濟成長趨緩。

由本次調查可得知，逾 50% 受訪經濟學家認為，美國經濟成長與通膨，正面臨下行風險，明顯高於 9 月調查的 16%。

即使如此，受訪經濟學家仍研判，Fed 官員的會後聲明措辭，不會有太多改變；僅 6% 的受訪者覺得，Fed 將在會後聲明中提到，美國經濟恐面臨下行風險。

Oxford Economics 經濟學家 Gregory Daco 稱，「從溝通的角度來看，Fed 不希望予人太鴿派的感覺。」

至於美國總統川普一再抨擊 Fed，呼籲暫停升息一事，88% 的受訪經濟學家認為，不會對 Fed 造成任何影響。