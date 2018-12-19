Uber向美政府申請關稅豁免 以免除巨大成本壓力

據外電報導，Uber 正在中國地區生產數千輛新一代電動自行車，由於美國對中國的關稅可能為該公司帶來巨大的成本，Uber 已向美國政府提出要求，期望豁免的關稅的加徵。

美國貿易代表辦公室表示，Uber 已經提交了一份請求，將電動自行車排除在 25% 的加徵關稅的名單中。Uber 副總裁 Rachel Holt 曾表示，公司已經撥款超過 10 億美元將用於明年的摩托車、電動自行車和其他的交通方式。

在今年 8 月份中美貿易戰第二輪關稅協議中，川普政府對中國 160 億美元 (包括摩托車和電動自行車) 商品徵收 25% 的關稅。像是 Uber、Lime 和 Bird Rides 等在中國生產數千輛電動車並運輸到美國的公司，受到不小的影響。

Uber 在文件中表示，從中國進口到美國的自行車由其 Social Bicycles 子公司所有，可以通過 Uber 應用程式在美國 12 個城市租用，該服務名為稱為 Jump Bikes。

Holt 表示:「我們真的相信 Uber 是唯一一家能夠提供一站式解決方案的公司。」

然而，Uber 表示，25% 的關稅「正在對美國地區的獲益造成不成比例和嚴重的經濟損害」。在 Uber 提交的文件中表示，2017 年進口到美國的所有電動自行車中有 96% 是在中國生產的，美國企業沒有可行的替代方案。

該公司認為，關稅帶來的更高成本將對 Uber 開發新技術和產品、擴張工廠和美國就業機會帶來非常不利的影響。該公司補充道，相對外國競爭者來說，這些關稅將使美國企業處於不利地位。

此外，Uber 表示，關稅也將導致價格上漲和供應減少。「這對那些從電動自行車中獲益最多的美國人尤其有害，包括那些老齡化、面臨身體限制、較不富裕、或生活在丘陵地區或公共交通不足的社區中的人來說。該公司表示:「Uber 對這些負面後果深感憂慮。」