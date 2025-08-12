鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 17:30

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 周一 (11 日) 發布的分析報告，共和黨的「大而美法案」預計將使美國最貧困的群體更加貧窮，同時大幅增加收入最高的群體的財富。

史上最大財富轉移？CBO：川普大而美法案重創低收入家庭(圖:shutterstock)

這份報告指出，未來十年內，全美收入最高的 10% 人口平均每年將額外增加 13600 美元，而收入最低的 10% 人口則平均每年減少 1200 美元，這相當於其收入減少 3.1%。中等收入階層的勞動者則預計每年將獲得 800 至 1200 美元的增幅。

這項發現直接挑戰了川普及其盟友所宣稱的論點，即該法案將惠及所有財富和收入水準的勞動者。民主黨人則強烈抨擊，稱這是「歷史上最大規模，財富從勞動美國人向超級富豪的轉移」。

法案於上個月頒布，核心內容包括延長川普政府在 2017 年實施的全面減稅政策，並新增多項稅收優惠，如提高州和地方稅聯邦扣除上限、加強兒童稅收抵免等。此外，法案也大幅增加了邊境安全、軍事和國內能源生產的支出。

然而，這些新增的聯邦成本部分是透過大幅削減聯邦計畫來抵消的。其中對低收入者影響尤甚，主要來自於對醫療補助計畫 (Medicaid) 和補充營養援助計畫 (SNAP，即食物券) 的削減。CBO 預計，到 2034 年，由於醫療補助計畫的修改，將有約 1000 萬人失去健康保險。同時，SNAP 的新工作要求將導致平均每月約 240 萬人失去福利。

CBO 指出，高收入者受益最多，是因為他們收入較高且通常不依賴被削減的聯邦福利。而最低收入者雖然也從減稅中獲益，但這些收益卻被聯邦計畫的削減所抵消，導致總體資源減少。