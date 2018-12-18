川普：希望Fed「別再犯錯」

美國總統川普今 (18) 日再度於推特發文，對聯準會 (Fed) 施壓，要 Fed「別再犯錯」，應感受一下市場，而非依循無意義的數據下判斷。

Fed 預計於 12 月 19 日 (台灣時間 20 日凌晨)，結束為期 2 天的公開市場操作委員會 (FOMC) 會議；外界預期，屆時 Fed 將宣布升息 1 碼。

川普於推特寫道，希望 Fed 別讓市場變得比現在更缺乏流動性，應「感受一下市場，而非依循無意義的數據下判斷。祝好運！」

川普昨日也透過推特，對 Fed 施壓，他表示，在美元仍強、幾無通膨，且外在世界情勢動盪的情況下，Fed 竟然考慮再度升息，令人難以置信。

川普上週便嗆聲，稱 Fed 若執意升息，將是一大蠢事。

他認為，Fed 主席鮑爾是個好人，也試圖要做正確的事情，但升息的決定「太過激進」。

Fed 11 月會議記錄顯示，多數決策官員認為，「可能很快」會需要再次升息，強化了 12 月升息的預期。

會議記錄稱，與會官員認為，未來聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明的措辭，可能需要修改，尤其是委員會對「進一步逐步升息」預期的措辭。

Fed 於 9 月提出的中性利率預估區間，為 2.5% 至 3.5%；9 月升息後，聯邦資金目標利率區間，來到 2.0% 至 2.25%，接近中性利率預估範圍。