外資持續提款 台股蟬聯新興亞股賣超王

國際股市受政治情勢干擾，市場波動持續加大，新興亞洲股市資金連續第 2 周外流，且擴大至 12.67 億美元，同時也是第 2 周賣超台股，流出金額較前一周縮減至 6.3 億美元，但仍為單周減碼最多的新興亞股。短線聚焦美國聯準會（Fed）利率決策會議、周三台指期結算、年底作帳行情、外資逐步放假量縮狀況，選股以挑選個股單兵作戰為主。

中國信託投信表示，國際政治紛擾不斷，英國脫歐不確定性，加上美國總統川普再度撂狠話，要求興建邊境牆的資金，否則將停擺美國政府等，雖然避險情緒仍在，所幸中美貿易已進一步降溫，中美逐步達成部分磋商，市場傳出中國將調降汽車關稅由 40% 至 15%、開始購入美國大豆，且正考慮推遲中國製造 2025 目標，緩解市場緊張情緒。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股市場短線維持區間震盪格局，主要受惠於中國傳出將調降關稅，利多氣氛緩和外資賣超，由前一周賣超 12.25 億元，縮減至賣超 6.3 億元，不過賣超金額仍居新興亞洲之首。

周俊宏表示，本周主要關注點在於美國聯準會（Fed）利率決策會議，目前市場預估升息的機率為 75%，升息機率仍高，不過因擔憂經濟下行的風險，使 Fed 近期開始出現鴿派的訊號，此外，市場也聚焦周三台指期結算、臨近年底作帳行情等，外資可能也因陸續進入聖誕休假期而交易顯得清淡。

周俊宏說，近期國際市場有漸漸出現利好訊號，包括中美雙方正落實進一步磋商，且上周華為財務長夢晚舟獲准保釋，科技類股也出現反彈局勢，惟市場對經濟放緩疑慮仍深，因此短期台股仍持續維持狹幅震盪格局。

周俊宏表示，選股方面，持續觀察 11 月營收，選股上以個股挑選為主要方向，看好業績較佳、同時受惠於中國降關稅的電動車產業，此外，根據消費者對全螢幕手機的需求大增，看好可符合窄邊框面板需求的薄膜覆晶封裝 (COF)，滲透率料將逐步提升。