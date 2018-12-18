台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月18日

財政部今年初祭出減稅大紅包，調高標準扣除、薪資、身心障礙以及幼兒學前等四大扣除額。財政部昨（17）日試算，明年 5 月申報綜合所得稅時，包括年薪 40.8 萬元以下的小資族、夫妻合計年收 81.6 萬元以下的頂客族，及家庭所得 123.2 萬以下的四口之家，都可不用繳稅。

裕隆汽車透過子公司納智捷汽車公司，斥資 71.37 億元，向華創車電公司購入包括兩款車型、全新共用底盤（平台）與高性能共用引擎，新車預計明、後兩年陸續於兩岸市場問世，對外宣示「後嚴凱泰時代」的裕隆持續發展自有汽車品牌的堅定立場。

國際清算銀行（BIS）發布最新季度評估報告警示，全球央行推動的貨幣政策正常化已為股市帶來沉重下壓，全球股市後市持續看空，未來幾個月還有得跌。



經濟日報

三大族群 明年不用繳稅

顧立雄：台股萬點非常態

華映重整 供應商罩烏雲

工商時報

裕隆砸 71 億 力挺納智捷

BIS 預警 明年股市還有得跌

金管會 全面監視大同集團

聯合報

防堵非洲豬瘟 今起重罰 20 萬

73 萬人海外工作創新高

上調最低工資 南韓擬放緩

蘋果日報

櫻桃支付涉地下匯兌 遭檢調搜索

「華映直接斷氣」經濟部：其他面板業還 OK

「萬點不再是常態」3 大變數迫顧立雄改口

中國時報

柯 P 定槌 大巨蛋要蓋

協商若破局 華映恐爆無薪假危機

新台幣去蔣化 成本至少 300 億

自由時報

大同雙管齊下 聲請優先債權金援

爭台北雙子星 于品海︰百分百港資

華映自救拚復工 銷庫存換現金