歐洲央行終結QE幕後「宮斗」：部分決策者希望強化經濟下行風險

12 月 13 日周四的會議上，歐洲央行確認將在今年末結束 2.5 兆歐元規模的 QE，會後聲明較前次稍作修改。但看似一致的決策可能隱藏了一些「爭鬥」。



路透援引知情者消息稱，周四歐洲央行決策者都支持撤除寬鬆刺激，但一些人希望對歐元區經濟前景採取更謹慎的語氣，比如明確表示，經濟前景相關的風險「傾向下行」。而這是過去歐洲央行暗示準備再次貨幣寬鬆的措辭。

反對者認為，這樣的調整會讓市場預期歐洲央行不準備調整政策。還有人認為，即使歐洲央行不準備修改措辭，也必須承認增長在放緩。如果保持釋放的訊息不變，會讓人質疑歐洲央行的信譽。

最終，歐洲央行的會後聲明只做了微調，反映了經濟擔憂增加，但認為風險仍然均衡。



聲明強化了對再投資的前瞻性指引，稱只要有必要，就將對到期債券進行再投資，將此前聲明的「QE 結束後持續再投資」改為「首次升息後持續再投資」。分析認為，歐央行此次會議聲明偏鴿派，僅是略微調整了措辭。

歐洲央行行長德拉吉在會後的新聞發布會上提到了下行風險。他說：

「歐元區增長前景相關的風險仍然被評估為總體均衡。然而，由於地緣政治因素、保護主義威脅、新興市場脆弱和金融市場波動持續，風險均衡在下行。」

德拉吉稱，最近的數據和調查結果比預期疲軟，部分源於外部需求更疲弱，以及國家和特定領域的因素。他又說，當地經濟將繼續支持經濟擴張。雖然歐洲央行管理委員會更加謹慎，但對歐元區仍有信心。

德拉吉指出，受外部需求走弱影響，歐洲央行下調了今明兩年 GDP 增速和通膨預期。同時他表示，歐洲央行有工具解決任何未來的經濟放緩和下行問題。此次會議並未討論升息時間點，也並未深入討論長期再融資操作（LTRO）。

IHS Markit 的經濟學家 Ken Wattret 評論稱，如果歐洲央行客觀評估今年 6 月以來經濟的變化，就會延長 QE 購買資產。隱形通膨仍然沒有真正回升。真正的擔憂是，歐元區缺少彈藥可能成為未來一個問題。