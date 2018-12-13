確定年底結束QE 歐洲央行維持三大利率不變 歐元兌美元微漲

歐洲央行 (ECB) 今 (13) 日召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，確定將於 12 月底結束量化寬鬆 (QE)；消息發布後，歐元兌美元微幅上漲。

台北時間週四晚間 9 點 25 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.11%，來到 1 歐元兌 1.1380 美元。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

ECB 公布利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 於聲明中表示，將於 2018 年底結束 QE，不再從金融市場淨買進資產，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場，操作時間會持續至開始升息後「很長一段時間」，藉以維持良好的流動性條件，以及貨幣寬鬆的充裕程度。

聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

2015 年 3 月以來，ECB 購債規模已達 2.6 兆歐元。

11 月下旬，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 便稱，儘管歐元區經濟成長趨緩，但大致上仍屬正常，不足以打亂 ECB 進一步縮減刺激措施的計畫。

當時德拉吉和 ECB 首席經濟學家 Peter Praet、執行理事會成員 Sabine Lautenschlaeger 等人皆強調，在通膨壓力增加、就業率攀升的情況下，結束購債計畫的方向不會改變。