金融海嘯記憶被喚醒 歐元區投資人信心跌至四年低點

研究機構 Sentix 今 (10) 日公布 12 月歐元區投資人信心指數，受美中貿易爭端、義大利預算問題，以及英國脫歐等風險因素影響，市場憂心，2008 年金融海嘯戲碼，恐再度重演，導致該指數跌至 4 年低點。

Sentix 歐元區投資人信心指數，從 11 月的 8.8，大幅下滑至 - 0.3，遠遜於分析師預期 (8.1)，創 2014 年 12 月以來新低，且連續 4 個月走跌。

根據路透社報導，Sentix 董事總經理 Manfred Huebner 直言，「看看當前國際情勢，幾乎毫無希望可言，這種情形，喚醒了人們對金融海嘯的記憶。」

Huebner 說，貿易糾紛、義大利預算問題、法國「黃背心」示威，以及英國脫歐，紛至沓來。

Sentix 數據顯示，德國投資人信心指數，從 11 月的 15.6，降至 7.2；主因在於，美國打算對歐洲進口車課徵高額關稅，且中國車市表現疲軟。

Huebner 稱，經濟成長失去動力的感覺，「令人窒息」。

英國脫歐協議將於週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場。

此外，因無法忍受燃料稅飆漲，法國民眾發起「黃背心」示威，即使該國政府宣布撤銷燃料稅調漲計畫，仍無法平息示威民眾的怒火。

法國總統馬克宏預計週一晚間發表演說，但截至目前為止，並未透露具體演說內容，市場將密切關注，馬克宏如何應對這場危機，避免情勢惡化。