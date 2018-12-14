SHARP與東大聯手 在廣島進行AI/IoT牡蠣養殖實驗

SHARP (6753-JP) 在週四 (13 日) 發表，與東京大學、NTT DoCoMo 等，共 10 個企業團體組成的團隊，從 12 月下旬開始將在廣島縣江田島市，進行透過 AI/IoT 技術的牡蠣人工養殖增產驗證實驗。

這次的驗證實驗，是 SHARP 與合作的各個企業團體共同參加報名由廣島縣的 AI/IoT 驗證平台事業「Hiroshima Sandbox」主持的專案計劃，並獲得該機構的採用。

團隊在廣島縣江田島市的牡蠣養殖場裡，建置次世代通訊基礎設施 Private LTE(私人 LTE) 與 LPWA(低功耗廣域網路)。在海上的浮標與養殖用竹筏上設置感應器，監控海水溫度與鹽分濃度等數據。並利用無人機在空中觀測牡蠣苗聚集的海域，以及洋流的變化。

這些數據會上傳並儲存在雲端，運用 AI 及機械學習技術來進行分析及預測，將適合採收牡蠣苗的地點傳送到養殖業者的智慧型手機上。

此外，運用設置在水中的感應器來監視可能會吃掉牡蠣苗的魚群動態，並適時的通知養殖業者，以期減少不必要的損失。利用這套 AI/IoT 系統，可遠距監控牡蠣養殖場的狀況，並適時的通知養殖業者採取必要行動。讓牡蠣苗採收作業更加順利也更有效率，還能減少養殖過程中可能出現的意外損失。

SHARP 與東京大學的目標是透過彼此的合作，還有日益發展的 5G 及 AI/IoT 技術，創造出有益於地方經濟的解決方案。

SHARP(6753-JP) 週五 (14 日) 在東京股市的表現，日本時間 13:20 時下跌 2.42% 股價 1,291 日圓。